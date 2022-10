Geblesseerde Kyrgios trekt zich terug uit tennistoernooi van Tokio

Kyrgios zou het in de kwartfinales opnemen tegen de Amerikaan Taylor Fritz, die zaterdag bij de laatste vier de winnaar van het duel tussen de Canadees Denis Shapovalov en Borna Coric uit Kroatië treft. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Koreaan Soonwoo Kwon en Frances Tiafoe uit de Verenigde Staten.

Voor Kyrgios was het zijn eerste toernooi sinds de US Open, begin september. Hij deed niet mee aan de Laver Cup.

Bekijk ook: Kyrgios hoopt op vrijspraak in mishandelingszaak wegens geestelijke problemen

Kyrgios is eind november mogelijk een tegenstander van Nederland in de kwartfinales van de Daviscup. Australië en Oranje treffen elkaar op 22 november in Malaga. De teams zijn nog niet bekendgemaakt.