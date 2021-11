Sport Kort: Nederlandse cricketers na reis naar Afrika terug in eigen land

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nederlandse cricketers na reis naar Afrika terug in eigen land

16.11 uur: De vrouwen van de Nederlandse cricketploeg zijn terug in Nederland. Het team was vorige week in Zimbabwe voor een WK-kwalificatietoernooi, maar dat werd afgelast na de ontdekking van de Omikron-variant van het coronavirus in het zuiden van Afrika. Oranje kon via een omweg, via eerst Namibië, daarna Oman en vervolgens Doha, terug naar eigen land.

„We zijn blij dat het Nederlands vrouwenelftal zojuist veilig is teruggekeerd vanuit Zimbabwe”, zegt Jurgen Delfos, voorzitter van de Nederlandse cricketbond KNCB. „De vrouwen worden, net als vóór de vlucht, nu nogmaals getest en gaan in thuisquarantaine tot minstens 5 december, mits zij op dat moment ook negatief kunnen testen. Wij zijn de internationale cricketbond dankbaar voor het regelen van de vluchten. We zullen ons vrouwenelftal waar mogelijk ondersteunen in deze quarantainetijd.”

De Nederlandse mannen zitten in Zuid-Afrika, waar ze een serie wedstrijden zouden spelen tegen het gastland. De serie werd na één duel afgebroken vanwege de coronaperikelen. De cricketers verblijven in een ’bubbel’ in een hotel. Ze worden dagelijks getest en vliegen waarschijnlijk donderdagavond rechtstreeks terug naar Nederland.

Hockeysters Den Bosch in EHL tegen Ierse club Pegasus

15.14 uur: De hockeysters van Den Bosch nemen het in de kwartfinales van de Euro Hockey League op tegen de Ierse club Pegasus. Den Bosch verdedigt van 14 tot en met 18 april in Amstelveen de titel op het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa.

Amsterdam neemt het bij de laatste acht op tegen Club de Campo de Madrid uit Spanje, dit jaar nog finalist. Omdat Den Bosch en Amsterdam niet in dezelfde helft van het schema zitten, kunnen ze elkaar pas in de eindstrijd treffen. Dit jaar ontmoetten de twee Nederlandse topclubs elkaar al bij de laatste vier.

Bij de mannen werd titelhouder Bloemendaal gekoppeld aan de winnaar van de ontmoeting tussen het Spaanse Atlètic Terrassa en Dinamo Ak-Bars uit Rusland. Dit jaar versloeg Bloemendaal Atlètic Terrassa in de finale met 5-2. Kampong treft Uhlenhorst Mülheim uit Duitsland.

NK kortebaanzwemmen en NK tennis gaan in december door

15.10 uur: De Nederlandse kampioenschappen kortebaanzwemmen en de NK tennis gaan in december ondanks de aangescherpte coronamaatregelen door. De zwemmers beginnen vrijdag in het Hofbad van Den Haag aan hun toernooi, dat drie dagen duurt.

Vanwege de maatregelen, die sporten na 17.00 uur niet toestaan, wordt al vroeg begonnen. De series beginnen vrijdag om 08.00 uur, in het weekend om 07.30 uur. Het programma loopt dagelijks om 16.45 uur af. Deelnemers mogen niet eerder dan een uur voor hun optreden in het zwembad aanwezig zijn en dienen binnen een half uur erna weer te vertrekken. Publiek is niet toegestaan bij de strijd om de nationale titels.

De tenniskampioenschappen worden, eveneens zonder publiek, gespeeld op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Het toernooi duurt van maandag 13 tot en met zondag 19 december. Het evenement geldt voor de spelers als voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat begin januari aanvangt. Vorig jaar gingen de titels naar Lesley Pattinama-Kerkhove en Jelle Sels. De deelnemers van dit jaar worden later bekendgemaakt.

Handbalsters Oranje verdedigen wereldtitel met publiek

14.44 uur: Ondanks de verontrustende coronacijfers zal het WK handbal in Spanje met toeschouwers worden afgewerkt. Dat heeft Hassan Moustafa, baas van de internationale handbalbond IHF, verklaard in een interview met het vakblad Handballwoche. Titelverdediger Nederland komt vrijdag voor het eerst in actie. Het speelt dan in Torrevieja tegen Puerto Rico.

„De Spaanse regering staat op dit moment toe 80 procent van de capaciteit van de hallen te gebruiken”, zei Moustafa. Voor het gehele toernooi, dat woensdag begint, geldt de 2G-regel. Dat houdt in dat belangstellenden moeten aantonen te zijn gevaccineerd dan wel genezen te zijn van corona.

De voorzitter van de IHF verwacht geen chaotische taferelen rond corona tijdens de titelstrijd die van 1 tot en met 19 december diverse Spaanse plaatsen aandoet. „De IHF zal er alles aan doen om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. De beslissing alleen gevaccineerden of genezen personen toe te laten is een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen voor dit evenement. We willen het besmettingsgevaar zoveel mogelijk beperken”, zei de Egyptenaar. „Dat lukt alleen als alle betrokkenen zich aan de regels houden.”

RB Leipzig traint niet na nieuwe coronabesmetting

14.14 uur: Het coronavirus blijft onrust veroorzaken bij de Duitse voetbalclub RB Leipzig. Dinsdag bleek een werknemer van de club positief getest, waarna besloten werd de training af te gelasten. Alle spelers hebben een PCR-test ondergaan. Leipzig speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Union Berlin.

Begin vorige week werden trainer Jesse Marsch en aanvoerder Peter Gulacsi al positief bevonden op het virus. Na het Champions Leagueduel bij Club Brugge, door de Duitsers met 5-0 gewonnen, werden positieve tests gemeld van de spelers Yussuf Poulsen, Hugo Novoa, Mohamed Simakan en Willi Orban.

Met nog twee besmette werknemers komt het totaal aantal coronagevallen op negen bij de club uit de deelstaat Saksen, waar inmiddels strenge coronamaatregelen gelden. Zo moet de club voor lege tribunes spelen. RB Leipzig meldt dat alle positief geteste medewerkers voldeden aan de 2G-regel: ze waren gevaccineerd dan wel genezen van corona.

Gymnastiekbond KNGU schrapt alle wedstrijden in december

13.01 uur: Gymnastiekbond KNGU heeft besloten dit jaar geen wedstrijden meer te organiseren. De bond besloot daartoe vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Bij onder meer turnwedstrijden zijn veel vrijwilligers betrokken. Met alle geldende maatregelen en onzekerheden was het volgens de KNGU al „een enorme uitdaging” om wedstrijden en activiteiten te organiseren.

„Als bond vinden we bovendien dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in een periode waarin de volksgezondheid enorm onder druk staat”, stelt de gymnastiekbond, die dan maar besloot alle resterende evenementen in 2021 uit te stellen.

„We begrijpen en voelen de enorme teleurstelling bij de sporters, trainers-coaches en andere begeleiders”, schrijft de KNGU op de website. „Vele gymsporters hebben al bijna twee jaar niet of weinig kunnen deelnemen aan wedstrijden en keken uit naar hun optreden op de wedstrijdvloer. Dat perspectief valt voor de komende maand weg. Wij zijn blij dat binnen de huidige maatregelen nog deels getraind kan worden, zodat de sport niet helemaal stilvalt.”

De KNGU hoopt ondertussen dat een Kamerdebat woensdag ertoe leidt dat er alsnog na 17.00 uur getraind kan worden de komende periode.

Amateurclubs die deelnemen aan beker mogen wel ’s avonds trainen

Amateurclubs die nog deelnemen aan de KNVB-beker mogen de komende weken wel in de avonduren trainen. In totaal gaat het om acht amateurteams die op 14, 15 en 16 december hun opwachting maken in de tweede ronde van het bekertoernooi.

Amateurclubs in alle sporten mogen in ieder geval tot en met 18 december niet na 17.00 uur trainen, als maatregel om het aantal coronabesmettingen terug te dringen.

„Deelnemers aan de topsportcompetities, waaronder de KNVB-beker valt, mogen de komende weken in de avonduren blijven trainen met de eerste selectie, ondanks de aangekondigde avondlockdown tot en met 18 december die het kabinet afgelopen vrijdag aankondigde. Dit stelt hen in de gelegenheid zich goed voor te bereiden op de bekerwedstrijden die in de week van 14 tot en met 16 december op de planning staan”, aldus de KNVB.

Het gaat om de amateurs van Gemert, Spakenburg, Achilles Veen, DVS’33 Ermelo, Excelsior Maassluis, Harkemase Boys, Barendrecht en De Treffers. Barendrecht wacht een uitwedstrijd tegen Ajax, de titelhouder in het bekertoernooi.

Het is nu al zeker dat een amateurclub zich weet te plaatsen voor de derde ronde van de KNVB-beker. Achilles Veen en DVS’33 Ermelo nemen het op dinsdag 14 december tegen elkaar op.

Basketbalbond legt amateurcompetities tot 2022 stil

11.20 uur: De Nederlandse basketbalbond (NBB) heeft besloten de amateurcompetities tot 2022 uit te stellen. De competities die vallen onder topsport gaan wel door.

„Het doel van de maatregelen is om de snelle toename van het aantal coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames af te remmen. De NBB vindt het belangrijk om daar maximaal aan bij te dragen”, meldt de NBB.

De bond roept verenigingen op om binnen de mogelijkheden die er zijn trainingen, clinics en opleidingen te blijven verzorgen voor hun leden en daar waar mogelijk oefenwedstrijden onderling te organiseren.

„We staan hier voor een enorm lastig dilemma. Het blijven sporten en bewegen in deze bijzondere tijd is van groot belang, sporten en bewegen is immers deel van de oplossing. We voelen echter ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen voorkomen dat teams zonder te trainen wedstrijden moeten spelen met risico op blessures als gevolg”, aldus Joop Brakenhoff, de voorzitter van de NBB.

„In de afgelopen weken constateerden we dat het aantal afzeggingen van wedstrijden wegens corona is opgelopen. Ook dit is meegenomen in de afwegingen. Met alle informatie die we nu hebben, vinden we dat uitstel van de drie competitieronden in december de beste oplossing is.”

In het nieuwe jaar hoopt de NBB de competities te kunnen hervatten.

Mondiale nummer 1 Zhendong pakt eerste wereldtitel tafeltennis

08.26 uur: De Chinese tafeltennisser Fan Zhendong is voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen geworden. De nummer 1 van de wereld was in Houston in de finale met duidelijke cijfers te sterk voor de Zweed Truls Möregardh: 11-6 11-9 11-7 11-8.

Zhendong is al langere tijd de nummer 1 van de wereld, maar op het WK van 2017 en afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio verloor hij in de finale van tafeltennislegende Ma Long. De 33-jarige Long was er niet bij in de Verenigde Staten. Hij was de beste op de afgelopen drie WK’s.

China is een klasse apart in het mondiale tafeltennis. De Oostenrijker Werner Schlager was in 2003 de laatste tafeltennisser van buiten China die de mondiale titel pakte.

De pas 19 jaar oude Möregardh is de mondiale nummer 77. Hij verraste bij de laatste vier de Duitser Timo Boll.

Pelicans verrassen Clippers in NBA dankzij Litouwer Valanciunas

07.35 uur: Jonas Valanciunas heeft New Orleans Pelicans in de NBA met liefst 39 punten een zege op LA Clippers bezorgd. Het werd in het Staples Center in Los Angeles 123-104 voor de bezoekende Pelicans.

De Litouwse basketballer beleefde de beste avond van zijn loopbaan en na de eerste twee kwarten had hij al 29 punten achter zijn naam staan. Dankzij de productieve Valanciunas leidden de Pelicans halverwege al met 67-52.

Valanciunas was succesvol bij zijn eerste zeven pogingen tot een driepunter. De 29-jarige Valanciunas is pas de zesde speler in de NBA sinds 1996-1997 die zijn eerste zeven schoten van afstand in de eerste helft allemaal omgezet zag worden in een driepunter.

Brandon Ingram nam bij de Pelicans 27 punten voor zijn rekening en Herbert Jones 16. Bij de thuisploeg was Paul George goed voor 27 punten.

Voor de Pelicans, die maar één overwinning boekten in de eerste dertien duels, was het pas de zesde zege van het seizoen. Ze bezetten in de Western Conference de veertiende plaats. De Clippers staan vijfde.