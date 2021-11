Sport Kort: Pelicans verrassen Clippers in NBA dankzij Litouwer Valanciunas

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Mondiale nummer 1 Zhendong pakt eerste wereldtitel tafeltennis

08.26 uur: De Chinese tafeltennisser Fan Zhendong is voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen geworden. De nummer 1 van de wereld was in Houston in de finale met duidelijke cijfers te sterk voor de Zweed Truls Möregardh: 11-6 11-9 11-7 11-8.

Zhendong is al langere tijd de nummer 1 van de wereld, maar op het WK van 2017 en afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio verloor hij in de finale van tafeltennislegende Ma Long. De 33-jarige Long was er niet bij in de Verenigde Staten. Hij was de beste op de afgelopen drie WK's.

China is een klasse apart in het mondiale tafeltennis. De Oostenrijker Werner Schlager was in 2003 de laatste tafeltennisser van buiten China die de mondiale titel pakte.

De pas 19 jaar oude Möregardh is de mondiale nummer 77. Hij verraste bij de laatste vier de Duitser Timo Boll.

Pelicans verrassen Clippers in NBA dankzij Litouwer Valanciunas

07.35 uur: Jonas Valanciunas heeft New Orleans Pelicans in de NBA met liefst 39 punten een zege op LA Clippers bezorgd. Het werd in het Staples Center in Los Angeles 123-104 voor de bezoekende Pelicans.

De Litouwse basketballer beleefde de beste avond van zijn loopbaan en na de eerste twee kwarten had hij al 29 punten achter zijn naam staan. Dankzij de productieve Valanciunas leidden de Pelicans halverwege al met 67-52.

Valanciunas was succesvol bij zijn eerste zeven pogingen tot een driepunter. De 29-jarige Valanciunas is pas de zesde speler in de NBA sinds 1996-1997 die zijn eerste zeven schoten van afstand in de eerste helft allemaal omgezet zag worden in een driepunter.

Brandon Ingram nam bij de Pelicans 27 punten voor zijn rekening en Herbert Jones 16. Bij de thuisploeg was Paul George goed voor 27 punten.

Voor de Pelicans, die maar één overwinning boekten in de eerste dertien duels, was het pas de zesde zege van het seizoen. Ze bezetten in de Western Conference de veertiende plaats. De Clippers staan vijfde.