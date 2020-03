Verstappen fan van Albert Park: ’Dat is bevredigend’

„Ik vind Albert Park een mooie baan, ik geef het een 8. Ook al is het een stratencircuit, waardoor inhalen lastig is”, aldus de 22-jarige Red Bull-coureur.

„Geen enkele baan is perfect, maar Albert Park heeft wel veel snelle negentiggradenbochten, die een uitdaging vormen. Het is met name bevredigend als je in de kwalificatie perfect door de snelle chicane (bocht 11 en 12, red.) knalt.”

Bekijk ook: KNVB praat met clubs over coronavirus

De week in Melbourne an sich wordt door Verstappen beoordeeld met een 9. „Australië is een van de leukste races van het jaar. Het vormt de start van het seizoen, iedereen begint weer op nul. Dat zorgt voor extra spanning. Ook de fans en het weer maken het een mooie week.”

De derde plaats van vorig jaar was zeer speciaal voor Verstappen, zo stelt hij terugblikkend. „Die podiumplek was een geweldige start van onze samenwerking met motorleverancier Honda. Het zorgde bij iedereen voor een boost. Dat het mijn eerste keer op het podium was in Australië maakte het extra speciaal.”

Max Verstappen en zijn collega’s beginnen het seizoen deze week in Melbourne. Ⓒ Hollandse Hoogte

Verstappen, die vorig seizoen ook als derde eindigde in de WK-stand, verwacht ook dit jaar weer veel van Honda. „Ze geven vol gas en hebben weer flink wat stappen voorwaarts gezet. Als ze een update aankondigen komt die er ook altijd. Dat is een echte bonus.”

Dat Verstappen afgelopen winter zijn contract tot en met 2023 verlengde, was in de ogen van de Nederlander niet meer dan logisch. „De onderhandelingen verliepen soepel. We kunnen ons nu volledig op de toekomst richten. We hebben goede mensen aan boord en met de toewijding van Honda hebben we alles om competitief te zijn, denk ik.”

Bekijk ook: Max Verstappen heeft klik met nieuwe trainer

Bekijk hier een virtueel rondje van Max Verstappen over het circuit van Melbourne: