Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Serie A begint weer op 19 september

08.12 uur: De Italiaanse voetbalcompetitie begint in het weekeinde van 19 en 20 september. Dat is een week later dan de bazen van de Serie A aanvankelijk van plan waren. Daarmee krijgen de clubs, die het vanwege corona stilgevallen seizoen 2019-2020 pas afgelopen weekeinde afsloten, extra rust. Het besluit kwam tot stand na overleg met de clubs uit de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal.

De laatste speeldag staat gepland voor 23 mei 2021. Net als in de Duitse Bundesliga, die in hetzelfde weekeinde begint, is er in Italië geen winterstop. De eerste speelronde in het nieuwe jaar is al op 3 januari.

Basketbal: Anthony Davis in spoor van Kobe Bryant bij de Lakers

07.51 uur: Los Angeles Lakers heeft zich twee dagen na de nederlaag tegen Toronto Raptors weer laten zien als uitgesproken kandidaat voor de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Lakers, met een uitblinkende Anthony Davis, versloegen Utah Jazz met 116-108 en zijn daarmee al verzekerd van de eerste plaats in de Western Conference. De laatste keer dat de ploeg de beste was in de westelijke divisie was in 2010, waarna Kobe Bryant de Lakers in de play-offs naar de NBA-titel leidde.

Davis was goed voor 42 punten, 12 rebounds en 4 assists. LeBron James voegde er 22 punten aan toe en deed het matige optreden tegen titelverdediger Raptors vergeten. „Dat we de nummer 1 van het westen zijn betekent heel wat, zeker na zo’n jaar. Maar we zijn nog niet klaar”, zei Davis, die halverwege het duel al op 23 punten stond. Het was de twintigste keer dat hij als Laker de pauze bereikte met 20 punten of meer. De laatste die dat als speler van LA Lakers presteerde was Bryant, die in januari om het leven kwam bij een helikopterongeval.

„Om met Kobe in één lijstje te staan, betekent veel voor me”, aldus Davis. „Ik weet dat hij van boven toekijkt en ons aanmoedigt.”

In een duel tussen toppers in de Eastern Conference won Toronto Raptors met 107-103 van Miami Heat. Bij het Canadese team kwam Fred VanVleet tot een door hem niet eerder gerealiseerd puntentotaal van 36, mede dankzij zeven driepunters uit twaalf pogingen. Toronto blijft tweede achter Milwaukee Bucks.