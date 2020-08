Sport Kort: Streep door oefenduel Heerenveen na besmetting

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Besmetting met coronavirus bij werkloze speler VVCS

14.20 uur: Een werkloze voetballer die via Team VVCS een contract bij een profclub hoopt af te dwingen, is besmet met het coronavirus. Daarom heeft spelersvakbond VVCS de besloten oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen die voor dinsdag op het programma stond op het laatste moment moeten afblazen. Beide ploegen zouden elkaar treffen in Jubbega.

Ook de werkloze voetballers die hun conditie op peil houden bij het VVCS-team, dat onder leiding staat van trainer John van Loen, worden regelmatig getest. De spelers ondergingen maandag een test en daar kwam één positieve uitslag uit. De speler waar het om gaat is direct in quarantaine geplaatst. Zijn teamgenoten worden donderdag opnieuw getest. Voor zaterdag staat een oefenwedstrijd tegen Jong PSV op het programma.

De Eindhovense beloften zouden het aanvankelijk opnemen tegen KV Kortrijk onder 23 jaar, maar omdat de Belgische club de spelers niet test op het virus, besloot PSV een andere tegenstander te zoeken.

Wielrennen: Nederland verdedigt Europese titel gemengde ploegentijdrit niet

12.54 uur: Nederland zal later deze maand bij de Europese kampioenschappen wielrennen in het Franse Plouay niet uitkomen op het onderdeel gemengde ploegentijdrit. Vorig jaar won Oranje het toen nieuwe onderdeel nog om later in Yorkshire, met onder anderen Bauke Mollema en Lucinda Brand, ook de wereldtitel te veroveren. De KNWU liet dinsdag via een woordvoerder weten dat het door het drukke wielerprogramma niet mogelijk is een representatief team af te vaardigen.

Ook voor de individuele tijdrit bij de mannen haakt Nederland af. Bij de vrouwen is in ieder geval de deelname van Anna van der Breggen zeker. De bondscoaches Koos Moerenhout en Loes Gunnewijk maken hun selecties half augustus bekend. De EK zijn van 24 tot en met 27 augustus in Bretagne.

Motorsport: Wereldkampioen Márquez mist ook MotoGP-race Tsjechië

12.51 uur: Marc Márquez mist komend weekeinde ook de Grote Prijs van Tsjechië in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen neemt de tijd om te herstellen van de tweede operatie aan zijn gebroken rechterarm. De Duitse testrijder Stefan Bradl zal de plek van Márquez innemen bij het fabrieksteam van Honda.

Márquez brak zijn bovenarm bij een crash in de eerste race van dit seizoen in het Spaanse Jerez. Bij een operatie werd een titaniumplaat ingebracht. De Spanjaard wilde desondanks starten in de tweede race, vorig weekeinde eveneens in Jerez. Hij kreeg toestemming van de artsen en zat ook even op zijn Honda, maar besloot zelf dat hij nog niet in staat was te racen.

Afgelopen maandag onderging hij een tweede ingreep, omdat de titaniumplaat was verschoven. Hij moet twee dagen in het ziekenhuis in Barcelona verblijven. Márquez besloot dit keer niet voor een supersnelle rentree te gaan, maar neemt de tijd voor herstel.

Bradl heeft genoeg ervaring in de MotoGP. De Duitser reed in 2016 zijn laatste volledige seizoen en had de voorgaande twee seizoenen al enkele optredens als vervanger.

Voetbal: Mogelijk minder prijzengeld voor clubs uit Champions League

12.14 uur: De clubs die nog actief zijn in de Champions League en Europa League krijgen wellicht minder prijzengeld van de organiserende bond UEFA. Dat heeft te maken met het gewijzigde format waarin de twee clubcompetities worden afgemaakt. De bond vreest minder inkomsten via de sponsors omdat de toernooien vanaf de kwartfinales bestaan uit één wedstrijd in plaats van de gebruikelijke twee (thuis en uit).

De UEFA onderzoekt momenteel de gevolgen van de lagere inkomsten. „Er is nog geen uitsluitsel, maar we verwachten een beperkte impact in de verdeling van de inkomsten voor de clubs”, liet de bond weten.

De Europese bond had voor dit jaar 2,55 miljard euro begroot om te verdelen onder de deelnemende clubs, waarbij 2,04 miljard was gereserveerd voor de clubs in de Champions League. Beide toernooien worden deze maand afgemaakt, te beginnen met resterende returns in de achtste finales. De Europa League wordt woensdag al hervat.

De Champions League wordt vanaf de kwartfinales afgemaakt in Lissabon, de Europa League in vier steden in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen: Gelsenkirchen, Keulen, Düsseldorf en Duisburg. Alles om reizen en daarmee mogelijke verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken

Wielrennen: Organisatie Gent-Wevelgem wil mondkapjesplicht voor publiek

10.43 uur: De organisatie achter Gent-Wevelgem doet een oproep aan de Belgische overheid een mondkapjesplicht rond wielerkoersen in te voeren. Dit gebeurt nadat op beelden bij onder andere de Ronde van Burgos te zien was hoe fans de renners zonder enige bescherming van dichtbij luidkeels aanmoedigden. „Een mondmaskerplicht langs het hele parcours zorgt voor duidelijkheid en veiligheid”, zegt Griet Langedock namens de organisatie bij de Belgische tv-zender Sporza.

Ook in de Route d’Occitanie klaagden de renners omdat toeschouwers tijdens en na de etappe geen afstand hielden en daarmee de kans op besmetting met het coronavirus vergrootten. Langedock: „Toen ik de beelden zag van de eerste wielerwedstrijden, kwam deze gedachte in me boven. Waar publiek samenkomt, is het nu eenmaal gevaarlijker. Toeschouwers dragen bijvoorbeeld geen mondmasker als het niet druk is. Maar als er dan mensen bij komen, wordt dat een onveilige situatie.”

Langedock doet daarom een oproep aan de politici. „Als mensen naar de koersen komen kijken, zouden ze allemaal een mondmasker moeten opzetten. Dat zou een regel moeten zijn voor alle koersen in België.” Overigens is Gent-Wevelgem, een koers uit de WorldTour, pas op 11 oktober.

Voetbal: Serie A begint weer op 19 september

08.12 uur: De Italiaanse voetbalcompetitie begint in het weekeinde van 19 en 20 september. Dat is een week later dan de bazen van de Serie A aanvankelijk van plan waren. Daarmee krijgen de clubs, die het vanwege corona stilgevallen seizoen 2019-2020 pas afgelopen weekeinde afsloten, extra rust. Het besluit kwam tot stand na overleg met de clubs uit de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal.

De laatste speeldag staat gepland voor 23 mei 2021. Net als in de Duitse Bundesliga, die in hetzelfde weekeinde begint, is er in Italië geen winterstop. De eerste speelronde in het nieuwe jaar is al op 3 januari.

Basketbal: Anthony Davis in spoor van Kobe Bryant bij de Lakers

07.51 uur: Los Angeles Lakers heeft zich twee dagen na de nederlaag tegen Toronto Raptors weer laten zien als uitgesproken kandidaat voor de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Lakers, met een uitblinkende Anthony Davis, versloegen Utah Jazz met 116-108 en zijn daarmee al verzekerd van de eerste plaats in de Western Conference. De laatste keer dat de ploeg de beste was in de westelijke divisie was in 2010, waarna Kobe Bryant de Lakers in de play-offs naar de NBA-titel leidde.

Davis was goed voor 42 punten, 12 rebounds en 4 assists. LeBron James voegde er 22 punten aan toe en deed het matige optreden tegen titelverdediger Raptors vergeten. „Dat we de nummer 1 van het westen zijn betekent heel wat, zeker na zo’n jaar. Maar we zijn nog niet klaar”, zei Davis, die halverwege het duel al op 23 punten stond. Het was de twintigste keer dat hij als Laker de pauze bereikte met 20 punten of meer. De laatste die dat als speler van LA Lakers presteerde was Bryant, die in januari om het leven kwam bij een helikopterongeval.

„Om met Kobe in één lijstje te staan, betekent veel voor me”, aldus Davis. „Ik weet dat hij van boven toekijkt en ons aanmoedigt.”

In een duel tussen toppers in de Eastern Conference won Toronto Raptors met 107-103 van Miami Heat. Bij het Canadese team kwam Fred VanVleet tot een door hem niet eerder gerealiseerd puntentotaal van 36, mede dankzij zeven driepunters uit twaalf pogingen. Toronto blijft tweede achter Milwaukee Bucks.