Sport Kort: Lavreysen, Büchli en Hoogland naar kwartfinale sprint

Jeffrey Hoogland Ⓒ ANP

Baanwielrennen: Lavreysen, Hoogland en Büchli naar kwartfinales op sprint

15.43 uur: Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli hebben bij de WK baanwielrennen in Berlijn de kwartfinales bereikt van het sprinttoernooi. Titelverdediger Lavreysen versloeg de Australiër Nathan Hart. Hoogland, de nummer 2 van vorig jaar, was te sterk voor de Nieuw-Zeelander Sam Webster.

Büchli schakelde Nicholas Paul uit, de jonge sprinter uit Trinidad en Tobago, die sinds afgelopen jaar het wereldrecord over 200 meter met ’vliegende start’ in zijn bezit heeft. De Britse olympisch kampioen Jason Kenny vloog eruit tegen de Duitser Stefan Bötticher.

Lavreysen en Hoogland stroomden dankzij hun goede tijden in de kwalificaties rechtstreeks door naar de achtste finales. Büchli moest een ronde eerder al de baan op, waarin hij de Chinees Zhou Yu versloeg. Voor Sam Ligtlee was het toernooi na de eerste ronde klaar. Later op zaterdag volgen de kwartfinales, daarna gaat het sprinttoernooi zondag verder.

Chloé Dygert Ⓒ AFP

Baanwielrennen: Dygert verbetert eigen wereldrecord op achtervolging

14.11 uur: De Amerikaanse Chloé Dygert heeft bij de WK in Berlijn in de kwalificaties haar eigen wereldrecord op de individuele achtervolging verbeterd. Dygert, vorig jaar wereldkampioene tijdrijden op de weg, kwam over 3 kilometer tot een tijd van 3.17,283.

Haar oude toptijd stamde van de WK in Apeldoorn van twee jaar geleden. Daar versloeg ze in de finale Annemiek van Vleuten in een tijd van 3.20,060. Met de Amerikaanse ploeg veroverde ze in Berlijn al de wereldtitel op de ploegachtervolging.

Kimberley Bos Ⓒ EPA

Skeleton:Vijftiende plaats Bos op WK

12.27 uur: Kimberley Bos is als vijftiende geëindigd op het WK in het Duitse Altenberg. De 26-jarige Edese stond vrijdag na de eerste twee runs zestiende en wist zich zaterdag in de laatste twee runs één positie te verbeteren. Ze zette in de derde run de elfde tijd neer op haar buikslee en noteerde in de vierde run de veertiende tijd.

Bos gaf na vier runs bijna 5 seconden toe op de Duitse Tina Hermann, die haar wereldtitel prolongeerde. Hermann klokte in de vierde run een baanrecord van 57,77, waarmee ze de Zwitserse Marina Gilardoni alsnog van de eerste plaats stootte. Bos was in 2018 de eerste Nederlandse skeletonster op de Winterspelen. Ze eindigde in Pyeongchang als achtste.

Baanwielrennen: Lamberink als zesde naar WK-finale 500 meter tijdrit

12.10 uur: Kyra Lamberink heeft bij de WK baanwielrennen in Berlijn de finale bereikt op de 500 meter tijdrit. De sprintster uit Bergentheim realiseerde de zesde tijd: 33,521. De beste acht rensters strijden later op zaterdag om de medailles. De Duitse Lea Sophie Friedrich was de snelste met een tijd van 33,197.

Steffie van der Peet kwam tekort. Met een tijd van 34,064 eindigde de geboren Haagse als twaalfde.

Los Angeles Lakers Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Lakers onzeker over geblesseerde basketbalvedette James

12.05 uur: LeBron James van Los Angeles Lakers heeft een liesblessure die hem mogelijk aan de kant houdt bij de komende wedstrijden van de koploper in de westelijke divisie van de NBA. De Lakers treffen zaterdag Memphis Grizzlies en zondag New Orleans Pelicans.

James liep de blessure dinsdag op in het met 118-109 gewonnen thuisduel met de Pelicans. Hij maakte toen wel 40 punten. De 35-jarige sterspeler ontbrak donderdag al tegen Golden State Warriors, maar zonder zijn aanwezigheid wisten de Lakers eenvoudig te winnen (116-86).

Koploper Milwaukee Bucks van de oostelijke divisie boekte een monsterzege van 133-86 op Oklahoma City Thunder. De Griek Giannis Antetokounmpo blonk uit met 32 punten voor de Bucks, die voor de derde keer dit seizoen met meer dan 40 punten verschil een wedstrijd wonnen en daarmee een NBA-record evenaarde.

Schoonspringen: Jansen en Van Duijn 6e in World Series schoonspringen Montreal

09.56 uur: Schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn zijn de FINA Diving World Series in Montreal begonnen met de zesde plaats op de 3-meterplank synchroon.

Het Nederlandse duo sprong een stabiele wedstrijd en kwam uit op een score van 273,30. De winst was voor het Canadese koppel Jennifer Abel en Melissa Citrini Beaulieu met 298,83 punten.

Van Duijn komt zaterdag in actie op de 10-metertoren, Jansen zondag op de 3-meterplank. De FINA Diving World Series is een reeks wedstrijden waarvoor alleen de top-8 van de wereld wordt uitgenodigd. De tweede halte, die van 6 tot en met 8 maart in Peking zou plaatsvinden, is vanwege het coronavirus afgelast.

Jansen en Van Duijn zijn op de individuele onderdelen gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Op het synchroonspringen hopen ze zich tijdens de werelbeker in april te plaatsen.

Michael van der Mark (foto 2019) Ⓒ Hollandse Hoogte

Motorsport: Van der Mark net buiten podium in openingsrace WK Superbike

09.51 uur: Motorcoureur Michael van der Mark is in de openingsrace van het WK Superbike in het Australische Phillip Island net niet op het podium gekomen. Hij eindigde in een van de spannendste races ooit in de klasse van zware motoren als vierde.

De Rotterdammer reed tegen het einde van de race aan de leiding op zijn Yamaha en leek af te stevenen op de zege, maar drie coureurs sloten aan en dat trio ging hem ook nog voorbij. De Turk Toprak Razgatlioglu, teamgenoot van Van der Mark bij Yamaha, drukte zijn wiel nipt als eerste over de lijn, voor de Britten Alex Lowes en Scott Redding. Van der Mark kwam op 0,098 seconde als vierde over de meet.

Van der Mark raakte het zicht op de winst kwijt in de laatste bochten voor de finish, vertelde hij in een communiqué van Yamaha. „Ik had geen grip meer en kwam daardoor niet goed vooruit. Jammer, met twee man op het podium zou helemaal mooi zijn geweest. De motor is in ieder geval goed, ik kon de hele race de snelheid goed vasthouden.”