Sport Kort: Van der Mark net buiten podium in openingsrace WK Superbike

Schoonspringen: Jansen en Van Duijn 6e in World Series schoonspringen Montreal

09.56 uur: Schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn zijn de FINA Diving World Series in Montreal begonnen met de zesde plaats op de 3-meterplank synchroon.

Het Nederlandse duo sprong een stabiele wedstrijd en kwam uit op een score van 273,30. De winst was voor het Canadese koppel Jennifer Abel en Melissa Citrini Beaulieu met 298,83 punten.

Van Duijn komt zaterdag in actie op de 10-metertoren, Jansen zondag op de 3-meterplank. De FINA Diving World Series is een reeks wedstrijden waarvoor alleen de top-8 van de wereld wordt uitgenodigd. De tweede halte, die van 6 tot en met 8 maart in Peking zou plaatsvinden, is vanwege het coronavirus afgelast.

Jansen en Van Duijn zijn op de individuele onderdelen gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Op het synchroonspringen hopen ze zich tijdens de werelbeker in april te plaatsen.

Michael van der Mark (foto 2019) Ⓒ Hollandse Hoogte

Motorsport: Van der Mark net buiten podium in openingsrace WK Superbike

09.51 uur: Motorcoureur Michael van der Mark is in de openingsrace van het WK Superbike in het Australische Phillip Island net niet op het podium gekomen. Hij eindigde in een van de spannendste races ooit in de klasse van zware motoren als vierde.

De Rotterdammer reed tegen het einde van de race aan de leiding op zijn Yamaha en leek af te stevenen op de zege, maar drie coureurs sloten aan en dat trio ging hem ook nog voorbij. De Turk Toprak Razgatlioglu, teamgenoot van Van der Mark bij Yamaha, drukte zijn wiel nipt als eerste over de lijn, voor de Britten Alex Lowes en Scott Redding. Van der Mark kwam op 0,098 seconde als vierde over de meet.

Van der Mark raakte het zicht op de winst kwijt in de laatste bochten voor de finish, vertelde hij in een communiqué van Yamaha. „Ik had geen grip meer en kwam daardoor niet goed vooruit. Jammer, met twee man op het podium zou helemaal mooi zijn geweest. De motor is in ieder geval goed, ik kon de hele race de snelheid goed vasthouden.”