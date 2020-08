De dilemma’s van AZ-coach Arne Slot richting de Champions League

AZ-coach Arne Slot tussen zijn spelers Owen Wijndal, Zakaria Aboukhlal en Tijjani Reijnders (vlnr). Ⓒ BSR Agency

ALKMAAR - AZ is nog mijlenver verwijderd van de grootse vorm waarin de ploeg stak ten tijde van de corona-uitbraak. Coach Arne Slot was er na het povere gelijkspel tegen Telstar (1-1) dat aanvoelde als een nederlaag, nog niet uit in welke samenstelling hij zijn formatie woensdag tegen de stugge Tsjechen van Viktoria Plzen laat aantreden.