Tennislegende Billie Jean King: doorgaan US Open mooi signaal

„Dat de wedstrijden kunnen doorgaan staat wat mij betreft symbool voor de onverzettelijkheid van de bewoners van New York”, zegt King (76). „Nooit opgeven, altijd doorgaan. Dit is een beloning en een teken dat het misschien de goede kant opgaat. Bovendien zorgt het voor werkgelegenheid. Het stelt tennissers na zo’n lange tijd weer in staat hun vak uit te oefenen en geld te verdienen. Om de draad weer op te pakken.”

Spelers van naam onder wie Rafael Nadal en Novak Djokovic spraken de afgelopen weken hun twijfels uit over de vastberadenheid van de Amerikaanse tennisbond USTA om het toernooi doorgang te laten vinden.

De US Open begint om 31 augustus. Het USTA Billie Jean King National Tennis Center, het complex van de US Open, werd eerder wegens de crisis zelfs omgebouwd tot een tijdelijk ziekenhuis.