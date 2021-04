’Milieuregel’ UCI steeds meer onder vuur genomen

Talloze renners kozen de afgelopen dagen massaal de kant van Michael Schär (34), die vanwege het toewerpen van een bidon richting een fan uit koers werd genomen door de jury van de Ronde van Vlaanderen.

Het peloton is niet tegen de nieuwe regelgeving, die stelt dat je papiertjes of bidons enkel weggooit in daartoe afgebakende zones, maar vraagt wel een kleine aanpassing: het weggooien van een bidon in een zone waar publiek staat, moet toegestaan zijn. Of op zijn minst moet de straf in verhouding staan tot de gepleegde feiten. Een veel gehoord argument is dat een groot aantal renners ooit verslingerd raakte aan de sport door het krijgen van een bidon.

De Belg Jan Bakelants nam woensdag in het Belgische televisieprogramma Extra Time Koers geen blad voor de mond toen hij zich uitsprak over de zaak. „Het zijn kwesties van gezond verstand. Elke normaal denkende voorzitter zegt: wacht even, wat we hier beslissen klopt niet. Onder het mom van ecologie wordt de kassa van de UCI gespijsd. Ik vind: stop dat geld van de boetes in een groen fonds voor herbossing of sociaal verantwoorde projecten. Dan wil ik na het weggooien van een bidon gerust een zware boete betalen. Maar niet voor de businessclass-vlucht van UCI-voorzitter David Lappartient.”

Thomas De Gendt reageerde via Twitter vol ongeloof. „Ik denk gewoon even hardop: hoe zit het nu met de reclamekaravaan in grote ronden? Mogen zij nog wel promotie-artikelen naar fans gooien? Ik snap dat wij al renners geen bidons in de open natuur mogen gooien, maar een waterfles geven aan een fan die daar om vraagt, is iets totaal anders.”