Van der Zande wint weer een Rolex: ’Dit is echt bizar’

Ryan Briscoe maakt na de overwinning in de 24 uur van Daytona een selfie met zijn teamgenoten Renger van der Zande, Scott Dixon, and Kamui Kobayashi. Ⓒ Hollandse Hoogte

Renger van der Zande is als een kind zo blij na het winnen van de 24 uur van Daytona. De autocoureur (33) won in Florida voor het tweede jaar op rij een Rolex, een mooi aandenken aan de zege van een van de meest beruchte langeafstandsraces in de autosport.