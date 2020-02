Sport Kort: Hardleerse honkballer 162 wedstrijden geschorst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Werper Martes 162 duels geschorst

07.28 uur: Werper Francis Martes van de Amerikaanse honkbalclub Houston Astros is voor 162 wedstrijden geschorst wegens het gebruik van verboden middelen. Bij de 24-jarige pitcher uit de Dominicaanse Republiek zijn sporen aangetroffen van de prestatiebevorderende substantie boldenone. Zijn schorsing gaat bij de start van de nieuwe competitie in maart in en betekent dat hij het hele seizoen niet in actie kan komen.

Martes werd vorig jaar ook al gestraft wegens doping. Toen moest hij tachtig duels aan de kant blijven. Martes was ooit een van de grootste talenten in de Major League, maar zijn toekomst bij de Astros ziet er nu na zijn tweede dopingzaak somber uit.