’Ajax lijkt geen plan te hebben met talenten’

Valentijn Driessen (r) en Mike Verweij bespreken in de voetbalpodcast van De Telegraaf wekelijks de laatste stand van zaken. Ⓒ Telesport

In de wekelijkse voetbalpodcast van De Telegraaf bespreekt presentator Pim Sedee samen met chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij de laatste stand van zaken in de voetbalwereld. Dit keer schuift ook PSV-volger Robin Jongmans aan om over het ontslag van trainer Mark van Bommel te praten.