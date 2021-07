Aangifte wielervakbond tegen veroorzaakster giga-val in Tour

„De CPA en de renners hopen dat toeschouwers hierdoor worden aangemoedigd om eens goed bij zichzelf te rade gaan en de renners te respecteren”, aldus vicevoorzitter Pascal Chanteur.

De vrouw, die met een kartonnen bord in haar hand langs de kant van de weg stond, werd woensdag aangehouden. Het zou gaan om een 30-jarige Française, die zich volgens Franse media zelf meldde op het politiebureau.

De vrouw had alleen maar oog voor de camera op de motor die voor het peloton uitreed en zag de renners niet aankomen. De Duitse wielrenner Tony Martin kon het bord dat ze in haar handen had, met daarop de tekst ’Allez Opi Omi!’, niet ontwijken. De wegkapitein van Jumbo-Visma ging onderuit en dat leidde ertoe dat zo’n vijftig renners ten val kwamen.