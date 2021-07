Aanklacht tegen veroorzaakster giga-val in Tour ingetrokken, verdachte langer vast

„We trekken onze klacht in. Dit verhaal is buitenproportioneel opgeblazen, al willen we iedereen eraan blijven herinneren de veiligheid in acht te nemen”, liet Tour-baas Christian Prudhomme weten.

Langer in hechtenis

Donderdagavond maakte het parket van de Franse plaats Brest bekend dat de verdachte langer in hechtenis blijft zitten. „Ze schaamt zich”, meldde aanklager Camille Miansoni. De aanhouding is verlengd „om lopende handelingen van het onderzoek te kunnen afronden”, melde de aanklager, die verklaarde dat het gaat om „medisch-juridische aspecten.”

Verscheidene renners liepen blessures op bij de val. „De beschuldigde schaamt zich en is bang voor de gevolgen van haar daad”, zei Miansoni. „Ze is verontrust door de berichtgeving in de media over haar naar eigen zeggen stommiteit.” Ze is in voorlopige hechtenis geplaatst voor „het onvrijwillig veroorzaken van blessures door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht” en riskeert een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

Rug naar het peloton

De vrouw stond tijdens de openingsrit van deze Tour half op de weg met haar rug naar het aanstormende peloton, met een bord in de hand waarmee ze in beeld wilde komen van de camera om een groet te brengen aan familie. De Duitser Tony Martin klapte op de vrouw waarna tal van renners ook ten val kwamen. Marc Soler (Movistar) en Jasha Sütterlin (DSM) moesten als gevolg van de crash opgeven. „Als je naar de koers komt, dan houd je je kind bij je, je huisdier aan de lijn en je past op met oversteken. Maar boven alles respecteer je de renners, dat zijn degenen die het waard zijn om op tv te komen”, zo foeterde Prudhomme zaterdag.

Bij de Franse politie loopt nog wel een aangifte die is ingediend door de internationale vakbond voor wielrenners, CPA. „De CPA en de renners hopen dat toeschouwers hierdoor worden aangemoedigd om eens goed bij zichzelf te rade gaan en de renners te respecteren”, aldus vicevoorzitter Pascal Chanteur.