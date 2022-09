Ex-Ajacied Noussair Mazraoui beukt op de deur bij Bayern München

„Hij had goede aanvallende acties en verdedigde ook erg goed. Hij deed het geweldig en heeft meer vertrouwen in zichzelf. Hij start morgen in de basis en kan laten zien wat hij kan”, aldus Nagelsmann.

Bayern München neemt het op tegen Augsburg. Nagelsmann kan in de wedstrijd niet beschikken over Lucas Hernández. De verdediger, die de score opende tegen Barcelona, heeft een spierblessure opgelopen. Hij is ook niet opgenomen in de Franse selectie voor de duels in de Nations League.

De Duitse recordkampioen speelde in de Bundesliga al drie keer gelijk. „We zullen vooral hard moeten werken in plaats van geweldig voetballen. We moeten de kansen benutten die we creëren.”