Zweden neemt de leiding in groep van Oranje Leeuwinnen

In de eerste helft gebeurde er weinig. Zweden was beter, maar wist de kansen die het afdwong niet om te zetten tot doelpunten. Na rust was het wel snel raak. Fridolina Rolfo kon vrij opstomen en versloeg de keepster in de korte hoek. Lang stond de voorsprong niet, want Ramona Bachmann maakte met een geplaatst schot de gelijkmaker.

Zweden was twintig minuten voor tijd heel dicht bij een nieuwe voorsprong, maar bij een scrimmage wist Stina Blackstenius de bal niet binnen te werken. Zwitserland kreeg ook een paar kansen, maar tien minuten voor tijd kwam Zweden opnieuw op voorsprong. De ingevallen Hanna Bennison knalde van buiten het strafschopgebied raak. Zweden dacht in het restant nog verder uit te lopen, maar zag twee goals afgekeurd worden wegens buitenspel.

Het deerde de formatie niet, want Zwitserland kon in het restant geen vuist meer maken.