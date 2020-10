Inzetbaarheid Mario Götze bij PSV tegen Vitesse onzeker

De Duitse spelmaker bleef donderdag in het verloren thuisduel met Granada in de Europa League (1-2) in de rust in de kleedkamer achter. Götze heeft een spierblessure, zei trainer Roger Schmidt na afloop.

„Ik denk niet dat het een hele zware blessure is, we zullen het vrijdag even moeten afwachten”, zei Schmidt over Götze, die PSV kort voor rust op voorsprong had gebracht.

PSV miste donderdag Jordan Teze, Eran Zahavi, Pablo Rosario en Cody Gakpo al vanwege het coronavirus.

