Lefgozer Duco Telgenkamp maakt furore bij Oranje-hockeyers

MÖNCHENGLADBACH - In zijn zoektocht naar een spits die het in zich heeft om ook in grote wedstrijden te kunnen scoren, kwam Oranje-bondscoach Jeroen Delmee vroeg in de zomer uit bij de jonge showbink Duco Telgenkamp (21). De Haagse aanvaller heeft op het EK in Mönchengladbach met vier goals in de groepsfase de pikorde binnen de Nederlandse selectie op scherp gezet: „Ze weten een beetje hoe ik ben.”

Duco Telgenkamp past naar eigen zeggen goed in de groep bij Oranje. „Er is geen concurrentie, zo voelt het.”