Uitslag tijdrit: Alaphilippe imponeert en behoudt het geel

Julian Alaphilippe behield na een ijzersterk optreden in de tijdrit de gele trui. De Fransman won zelfs tegen alle verwachtingen in de race tegen de klok. Geraint Thomas is in het algemeen klassement nu de nummer twee en Kruijswijk klom een plaatje en staat nu virtueel op het podium.

Vooruitblik Boogerd

Michael Boogerd denkt dat in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk - een tijdrit van Pau naar Pau over een afstand ruim 27 kilometer - Julian Alaphilippe zijn gele trui zal moeten afstaan. Dit schrijft de oud-renner in zijn dagelijkse vooruitblik voor Telesport.

„Er gaan zeker verschuivingen plaatsvinden in het klassement. Geraint Thomas gaat het geel pakken. En ik denk dat Steven Kruijswijk gaat oprukken richting het podium. Hij kan hier goede zaken doen voor het klassement”, aldus de voormalig coureur van Rabobank.

Boogerd vervolgt: „De tijdrit is niet superlastig. Dan ga je toch namen zien als bijvoorbeeld Tony Martin. Ik zou ook zeggen Rohan Dennis, maar die is afgestapt. Ook Wout Van Aert heeft onlangs in de Dauphiné laten zien uitstekend te kunnen tijdrijden.”

Al 71 keer kwam de Tour de France in Pau, maar het is vrijdag pas de derde keer dat de hoofdstad van het departement Pyrénées-Atlantiques decor is voor een tijdrit. Dat gebeurde eerder in 1939 met de Zwitser Karl Litschi als winnaar en in 1981, toen Bernard Hinault de snelste was. De Fransman veroverde ook meteen de gele trui en was twee weken later voor de derde keer eindwinnaar van de Tour.

De start is bij park Tour des Géants, dat gewijd is aan de Tourgeschiedenis. Daarna gaat het over 27,2 kilometer richting Cériset, de Côte d’Esquillot en via Gan weer in noordelijke richting terug naar Pau. Het is constant op en af en de laatste kilometer loopt zelfs steil omhoog met een stijgingspercentage van 17 procent. In Pau zal het klassement een eerste grote wijziging ondergaan. Daarna volgen nog twee bergritten in de Pyreneeën.

