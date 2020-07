Red Bull-baas Christian Horner spijbelde om Nigel Mansell en Ayrton Senna te zien

In 1991 was Horner nog een karter die - net zoals al zijn collega’s - droomde van de Formule 1 en een maand voor de GP van Groot-Brittannië had hij weet gekregen van een bandentest op het legendarische circuit van Silverstone.

Hij trok zijn stoute schoenen aan en in plaats van naar school te rijden met zijn ’Porsche-lookalike-VW Kever’ ging hij richting Silverstone waar de Brit een onvergetelijke dag beleefde.

Imitatie-Porsche

„Ik had nog niet zo lang mijn rijbewijs en ik had een imitatie-Porsche die eigenlijk gewoon een Volkswagen Kever was met een grote Porsche-spoiler en de uitlaten langszij”, begint Horner zijn verhaal. „Goodyear was toen bandenleverancier voor de Formule 1 en ongeveer een maand voor de GP van Groot-Brittannië zouden ze twee dagen gaan testen op Silverstone.”

„Ik was eerder al eens op Silverstone geweest en ik had er Johnny Herbert in een F3-bolide gezien en ook Eddie Irvine in een Formule Ford, maar nu was het de eerste keer dat ik een F1-bolide rond het circuit zag gaan.”

Onvergetelijke dag

Horner vervolgt in zijn column. „Ik zou dus een dag gaan spijbelen en in plaats van naar school te rijden ging ik richting Silverstone. Ik slaagde erin om een gat in de omheining te vinden en ik raakte zelfs tot in de pitstraat. Ik was zeker niet van plan om daar weg te gaan.”

Horner beleefde er een onvergetelijke dag want naast het feit dat hij tot in de pitstraat was geraakt slaagde hij er ook nog eens in om zijn held, Nigel Mansell, te ontmoeten.

Mansell en Senna

„Ik slaagde erin om tot voor de garage van Williams te komen. Zij hadden dat jaar een enorm snelle wagen gemaakt die Mansell aan het testen was, het was dan ook nog eens een auto van de hand van Adrian Newey”, laat Horner weten. De Britse scholier wist niet wat hij meemaakte. „Nigel nam dan ook nog eens zijn tijd en in de pitstraat liep ik naderhand ook nog Ayrton Senna tegen het lijf. We stonden tegenover elkaar en hij merkte mijn jas op, die van een van de kartteams was waarvoor ik reed. Hij herkende de kartfabrikant en begon me te vragen naar de karting.”

„Ik wist die dag dus niet alleen mijn held, Nigel Mansell, te ontmoeten maar ik liep er ook nog dat andere icoon tegen het lijf, Ayrton Senna.”

„Toen ik huiswaarts reed in mijn kever was ik helemaal in de wolken. Het heeft me niet aan een goed rapport geholpen, maar het was een geweldige dag.”