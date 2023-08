Ruime zege Patrick Kluivert met Adana Demirspor, goal Dusan Tadic helpt Fenerbahçe aan zege

Adana Demirspor kende een droomstart. Het leidde al na een kwartier met 2-0 door treffers van Jonas Svensson en Yusuf Sari.

Na rust kwamen er daar nog drie bij. Ndiaye nam twee doelpunten voor zijn rekening. De vijfde Turkse goal kwam op naam van Yusuf Erdoğan. Sime Grzan tekende voor de eretreffer.

Tadic draagt met doelpunt bij aan zege Fenerbahçe

Dusan Tadic heeft met een doelpunt een belangrijk aandeel gehad in een 3-1-zege van Fenerbahçe op Maribor in de derde voorronde van de Conference League. De oud-Ajacied bepaalde in blessuretijd vanuit een penalty de eindstand.

Rodrigo en Irfan Kahveci namen tegen de Sloveense topclub de andere twee doelpunten van de Turken voor hun rekening.

Fenerbahçe is in de play-offs mogelijk de tegenstander van FC Twente, dat tegelijkertijd met 2-0 wist te winnen van Riga FC.