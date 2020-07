Marcus Rashford krijgt eredoctoraat voor zijn hulp aan kinderen in nood

De 22-jarige aanvaller krijgt de hoogste erkenning die de Universiteit van Manchester kan uitreiken. Hij treedt in de voetsporen van clublegendes Sir Alex Ferguson en Sir Bobby Charlton.

„We hebben nog een lange weg af te leggen in de strijd tegen kinderarmoede in dit land”, reageerde Rashford. „Maar de erkenning van je stad krijgen, toont aan dat we in de goede richting evolueren. Dit betekent veel.”

Rashford had in juni nog via een open brief de politiek opgeroepen het initiatief - waarbij etensbonnen beschikbaar gesteld worden voor de kinderen van arme gezinnen - te verlengen. Premier Boris Johnson gaf al snel gehoor aan de oproep. De spits van Manchester United groeide zelf op onder penibele omstandigheden als zoon van een alleenstaande moeder die zelf vaak afhankelijk was van het bedelen voor voedsel.