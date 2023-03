Sacramento Kings roepen negatieve recordreeks van 16 jaar halt toe in NBA

De club uit Sacramento staat in het westen op de derde plaats, achter Denver Nuggets en Memphis Grizzlies. In het oosten hebben Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers en Cleveland Cavaliers zich al verzekerd van deelname aan de play-offs.

De Kings deden daar in 2006 voor het laatst aan mee en bleven toen steken in de eerste ronde. De NBA-kampioen van 1951 ontbrak daarna zestien seizoenen op rij in de strijd om de titel. Dat betekende een negatief record in de NBA. Onder leiding van coach Mike Brown lukte het de basketploeg dit seizoen eindelijk om zich te plaatsen.

Jrue Holiday leidde Milwaukee Bucks, de leider in het oosten, met maar liefst 51 punten naar een zege op Indiana Pacers: 149-136. LeBron James en Anthony Davis bezorgden Los Angeles Lakers een zege op Chicago Bulls: 121-110. James maakte 25 punten, Davis kwam tot 38 punten en pakte ook nog eens 10 rebounds. De Lakers blijven met hun 38e zege van het seizoen in de race voor deelname aan de play-offs.