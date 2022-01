Bayern wil duel met Gladbach uitstellen vanwege coronabom in selectie

Dit vanwege het hoge aantal coronabesmettingen bij de nationaal kampioen. De ontmoeting staat voor vrijdag op het programma, bij de hervatting van het seizoen in de Bundesliga.

„Op dit moment hebben we de beschikking over tien veldspelers en twee keepers”, zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic. Acht spelers verblijven vanwege het virus in isolatie, twee zijn er afgevaardigd naar de Afrika Cup en er zijn nog enkele geblesseerde voetballers.

Als de officiële richtlijnen van de bond precies worden gevolgd, kan Bayern vrijdag echter mogelijk nog net over voldoende spelers beschikken. Dat moeten er dan minimaal vijftien zijn. „Het zou kunnen dat dit lukt”, zegt Salihamidzic. „Dan houden we ons uiteraard aan de regels, als het moet, dan spelen we.”

Duitse expert: vele aangetoonde besmettingen in voetbal logisch

Kort na afloop van de winterstop hebben in Duitsland meer dan vijftig profvoetballers uit de hoogste afdeling positief getest op het coronavirus. Dat relatief hoge aantal is totaal geen verrassing, zegt expert Barbara Gärtner.

„De Bundesliga ligt in deze pandemie onder een vergrootglas”, aldus het hoofd van de afdeling microbiologie van de universiteit van Homburg. „Echt elke speler wordt getest en dan vaak nog meerdere malen per week. Als we dat bij andere beroepsgroepen zouden doen zouden de uitkomsten ongetwijfeld vergelijkbaar zijn.”

„Elke besmetting in het profvoetbal wordt ontdekt”, vervolgt Gärtner. „Dat is bij geen enkele andere beroepsgroep het geval. Vanwege de beperkende maatregelen zullen door de vele infecties ongetwijfeld wedstrijden worden uitgesteld. Als we straks bewijzen hebben dat de boostercampagne een goede bescherming tegen de nieuwe variant van het virus biedt, kan de periode van quarantaine wellicht worden verkort. Dan zal ook het aantal afgelastingen verminderen, verwacht ik, omdat spelers sneller weer beschikbaar zijn.”

Mogelijk dat komende vrijdag, bij een vergadering van deskundigen, de quarantainemaatregelen in Duitsland al worden beperkt.