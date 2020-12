PSV-vedette Mario Götze stijlvolle superster

Een ontspannen en goedgemutste Mario Götze. Zondagmiddag speelt de Duitse sterspeler met PSV thuis tegen FC Utrecht. Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - De regio Eindhoven stond op 6 oktober op zijn kop, toen Mario Götze (28) door de dochter van een snackbarhouder werd gefotografeerd in zijn Mercedes G-klasse, die half op de stoep stond geparkeerd voor het Philips Stadion. Het voormalig Wunderkind dat Duitsland in 2014 de wereldtitel bezorgde en nu bij een club van het kaliber Real Madrid had moeten spelen, werd PSV’er. Götze spreekt over een carrière die niet te plannen valt, sceptici en zijn immer vurige ambities.