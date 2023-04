Verstappen mede door slecht getimede pitstop tweede bij GP Azerbeidzjan, Pérez wint

De start was goed van polesitter Leclerc, hij bleef Verstappen en Pérez voor. Geen spektakel dus, al zat de Nederlander wel direct kort op de Ferrari van de Monegask. Het was nog net niet in de drs-zone, maar de Red Bull sloop steeds naar de rode wagen toe.

In ronde 3 ging Verstappen - met zoveel meer snelheid dan Leclerc - weer richting de Ferrari-coureur en nu kon hij het niet meer tegenhouden: de Limburger had de leiding in Baku te pakken. Ondertussen zat Pérez vlak daarna ook al op de staart van Leclerc. De Red Bulls vlogen over het stratencircuit in de beginfase.

Rampzalig weekeinde De Vries

In ronde 6 ging ook de Mexicaan langs de Monegask. Red Bull eerste en tweede dus. De Ferrari’s van Leclerc en Carlos Sainz op P3 en P4, Hamilton vijfde en de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll P6 en P7. Nyck de Vries begon heel aardig en zat inmiddels op de tiende plek (gestart vanaf P18). Virtueel in de punten dus.

Verstappen was echter niet af van Pérez, die inmiddels op een seconde zat en richting de drs leek te kunnen gaan. In ronde 10 veranderde het beeld van de race. Nyck de Vries miste vanaf P9 ineens een bocht en schoot eraf. Hij moest de strijd staken. Een rampzalig weekeinde voor de Nederlander.

Tekst gaat verder onder de tweet

Slechte timing pitstop Verstappen

Verstappen, die worstelde met zijn banden, ging op dat moment de pits in. Wel een slechte timing: pas daarna kwam er een safety car-situatie en kreeg Pérez ineens een ’gratis stop’. Bij de ’herstart’ achter de safety car was Verstappen vanaf P3 goed weg, achter Leclerc en leider Pérez. De Nederlander pakte vrijwel meteen de Ferrari en zat ondanks zijn onhandig getimede pitstop ’gewoon’ op P2.

Alonso passeerde ondertussen knap Sainz en ging op jacht naar Leclerc voor een podiumplek. Pérez liet zien dat hij zich thuisvoelt in Baku en tussen ’de straten’. Verstappen had moeite om in de drs-zone van zijn teamgenoot en concurrent te komen.

Supersnelle Red Bulls

Wel was duidelijk dat de Red Bulls ver voor liggen op de rest van het veld. In ronde 21 werd bleek dat de twee wagens een seconde (!) sneller reden dan alle andere wagens. Verstappen lukte het echter maar niet om echt bij Pérez te komen. Wel reed hij op de limiet: hij kuste met zijn auto een barrier. Net als Pérez overigens, maar alleen bij De Vries bleek het fataal te zijn geweest.

Sergio Pérez reed een sterke race in Baku. Ⓒ ANP/HH

Langzaamaan leek het er toch sterk op dat de Mexicaan op weg was naar de GP-zege, want Verstappen raakte alleen maar verder achterop: naar drie seconden. Leclerc leek veilig op P3, Alonso kwam niet op zijn staart.

In de slotfase was Verstappen niet meer in staat om de sterk rijdende Pérez nog bij te halen. Een één-twee voor Red Bull, maar of Verstappen tevreden zal zijn na afloop van de race, valt te betwijfelen.