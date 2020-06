Sport Kort: De Rooy mist Dakar Rally door coronacrisis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: ADO versterkt zich met Samy Bourard

12.48 uur: ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Belgische middenvelder Samy Bourard. De 24-jarige Bourard komt over van FC Eindhoven. Hij maakte in de afgelopen twee seizoenen dertien doelpunten in de eerste divisie voor de Brabantse voetbalclub.

Bourard ondertekent een contract voor twee jaar in Den Haag. Middenvelder Lorenzo van Kleef (19) en spits Hugo Botermans (20) bewandelen de omgekeerde weg. ADO verhuurt de talenten voor een jaar aan FC Eindhoven.

„Samy is een goede en mobiele aanvallende middenvelder. En bovendien een productieve speler”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO. „Wij zijn ervan overtuigd dat wij veel plezier aan Samy zullen beleven. Het proces nam wat tijd in beslag, maar we zijn tevreden over de oplossing die we hebben kunnen vinden met Eindhoven.”

Bourard dacht transfervrij te kunnen vertrekken, maar vergat zijn aflopende contract bij Eindhoven op te zeggen. ADO moest daarom alsnog in onderhandeling met de eerstedivisionist.

Autosport: Geen Dakar Rally voor De Rooy om coronacrisis

12.22 uur: Trucker Gerard de Rooy doet komend jaar opnieuw niet mee aan de Dakar Rally. De 40-jarige Brabander, tweevoudig winnaar van de befaamde rally, moet als gevolg van de coronacrisis ingrijpende maatregelen nemen binnen zijn team. De Rooy verkoopt drie van de vijf rallytrucks.

„De coronacrisis komt hard binnen, zowel bij ons bedrijf als bij onze partners, en dwingt ons de plannen voor de nabije toekomst drastisch bij te stellen”, zegt De Rooy, die dit jaar vanwege een hernia niet kon meedoen aan ’Dakar’. „Onder normale omstandigheden hadden we gewoon met vijf trucks aan de start gestaan van de Dakar 2021. Maar de coronacrisis zorgt voor zoveel onzekerheid - niet alleen wat de evenementen betreft, ook zakelijk en financieel - dat we prioriteiten moeten stellen en beslissingen moeten nemen.”

Voetbal: Fans vanaf 10 juli in Japan weer welkom, ook bij honkbal

10.52 uur: Bij wedstrijden in de hoogste klassen van het Japanse honkbal en voetbal zijn vanaf 10 juli weer fans welkom. Nadat net als in de rest van de wereld het coronavirus de sport had stilgelegd, begon vorige week in Japan de professionele honkbalcompetitie NPB weer terwijl de voetballers in de J-League op 4 juli aftrappen.

Zoals de richtlijnen van de Japanse regering nu nog voorschrijven begon de honkbalcompetitie voor lege tribunes. Maar maandag meldden NPB-commissaris Atsushi Saito en J-League-voorzitter Mitsuru Murai dat toeschouwers vanaf 10 juli worden toegelaten in de stadions. „We houden de situatie in de gaten maar ik heb toestemming van de autoriteiten om aan te kondigen dat we vanaf 10 juli kunnen beginnen met het toelaten van fans”, zei Saito na een bijeenkomst met overheidsfunctionarissen. Om hoeveel bezoekers het gaat werd niet bekendgemaakt.

Voetbal: Japan haakt af in strijd om organisatie WK vrouwenvoetbal

10.15 uur: Na Brazilië heeft ook Japan zich teruggetrokken als kandidaat voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. Volgens het Japanse persbureau Kyodo dingt het Aziatische land niet meer mee naar het binnenhalen van het evenement dat in 2019 in Frankrijk plaatsvond. Oranje verloor daar in de finale van de Verenigde Staten. Wereldvoetbalbond FIFA wil donderdag de locatie voor het volgende WK bekendmaken.

Brazilië haakte, vanwege de door het coronavirus veroorzaakte economische crisis, twee weken geleden af. Het land had de organisatie op zich willen nemen samen met Colombia. Dat land is nu nog wel kandidaat en neemt het op tegen de duo-organisatoren Australië en Nieuw-Zeeland. Kyodo beroept zich op anonieme bronnen. Japan heeft extra kosten nu de Olympische Spelen van Tokio met een jaar zijn uitgesteld.

Golf: Simpson wint weer op Vaderdag op PGA Tour

08.18 uur: De Amerikaanse golfer Webb Simpson heeft de RBC Heritage gewonnen, het tweede toernooi op de PGA Tour na een onderbreking van ruim drie maanden vanwege de coronacrisis. De 34-jarige Simpson, in 2012 ook al op Vaderdag winnaar van de US Open, kwam na vier rondes uit op 262 slagen. Hij had één slag voorsprong op de Mexicaan Abraham Ancer.

Dankzij vijf birdies op de laatste zeven holes legde Simpson de laatste ronde af in 64 slagen, waarmee hij de winst voor zich opeiste. De Amerikaan was de slotronde in gegaan als gedeelde nummer 1, met Ancer en nog twee andere golfers. Daniel Berger, vorige week winnaar van de Charles Schwab Challenge in Texas, eindigde als derde met 264 slagen.

Publiek is vooralsnog niet welkom langs de golfbanen die de PGA Tour aan doet. De Amerikaanse golfer Nick Watney moest zich vrijdag terugtrekken voor de tweede ronde, omdat hij positief had getest op het coronavirus.