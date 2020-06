Sport Kort: PSV laat international naar Bordeaux gaan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: PSV laat international naar Bordeaux vertrekken

20.05 uur: Katja Snoeijs vertrekt bij PSV. Ze heeft een contract getekend bij FC Girondins de Bordeaux, de nummer 3 van de Franse competitie. De spits werd maandagavond gepresenteerd bij haar nieuwe club.

Snoeijs maakte de afgelopen twee seizoenen 39 doelpunten in 44 duels voor de koploper van het onlangs afgebroken seizoen in de Eredivisie. De 23-jarige aanvalster heeft haar debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. PSV verraste onlangs met het aantrekken van de bekende internationals Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg.

Voetbal: Atalanta haalt Pasalic definitief binnen

19.07 uur: Mario Pasalic is ook volgend seizoen ploeggenoot van Marten de Roon en Hans Hateboer bij Atalanta. De huidige nummer 4 van de Serie A neemt de international van Kroatië definitief over van Chelsea.

Volgens verschillende media betaalt Atalanta 15 miljoen euro voor de 25-jarige middenvelder, die de afgelopen twee jaar al op huurbasis voor Atalanta speelde. Pasalic speelde al 75 duels voor de club uit Bergamo en scoorde vijftien keer.

Voetbal: Thiago zet alles op alles voor Duitse bekerfinale

18.34 uur: Thiago doet er alles aan om op 4 juli met Bayern München de Duitse bekerfinale tegen Bayer Leverkusen te spelen. De middenvelder heeft maandag de training voorzichtig hervat, na een operatie aan een lies.

Thiago werkte zich in het zweet terwijl zijn ploeggenoten van een vrije dag genoten. Bayern München is al kampioen en sluit zaterdag de Bundesliga af met de uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Voetbal: Kuipers en Makkelie fluiten in Griekenland

Björn Kuipers en Danny Makkelie zijn door de Griekse voetbalbond gevraagd om de halve finales van de Griekse beker te fluiten. Dit heeft de KNVB laten weten. Het gaat om de tweede wedstrijden van Aris Saloniki - AEK Athene (Makkelie) en Olympiakos Piraeus - PAOK Saloniki (Kuipers). De duels worden op 24 juni gespeeld.

De Nederlanders leiden de wedstrijden niet alleen op verzoek van de Griekse bond, maar ook op verzoek van de UEFA. Op die manier kunnen ze wedstrijdritme op doen om in augustus goed voorbereid aan de start te verschijnen van de nog te spelen wedstrijden in de Champions League en de Europa League, die respectievelijk in Portugal en Duitsland worden afgewerkt.

Voetbal: TV-rechten Bundesliga leveren iets minder op

16.09 uur: De 36 voetbalclubs uit de Bundesliga en tweede Bundesliga ontvangen vanaf 2021 iets minder aan televisierechten. Volgens DFL, de organisator van de Duitse profcompetities, mogen de clubs vier jaar lang 4,4 miljard euro verdelen. Het huidige contract leverde ze in vier seizoenen 4,64 miljard euro op.

Sky en DAZN hebben zich vanaf 2021 weer verzekerd van de rechten voor live-wedstrijden. Sportschau en Aktuelles Sportstudio mogen opnieuw de samenvattingen uitzenden.

Voetbal: Darren Maatsen naar Noorse competitie

14.37 uur: RKC Waalwijk heeft afscheid moeten nemen van Darren Maatsen. De 29-jarige aanvaller gaat in Noorwegen voetballen voor Stabaek, dat uitkomt op het hoogste niveau. Maatsen speelde twee jaar voor de Waalwijkers.

In zestig wedstrijden tekende Maatsen voor vijftien doelpunten, waarvan twee afgelopen seizoen in de eredivisie. Een jaar eerder maakte hij in de Keuken Kampioen Divisie tien goals. De aanvaller vertolkte dat seizoen met twee treffers ook de hoofdrol in de gewonnen bekerwedstrijd bij PSV (2-3).

Voetbal: ADO versterkt zich met Samy Bourard

12.48 uur: ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Belgische middenvelder Samy Bourard. De 24-jarige Bourard komt over van FC Eindhoven. Hij maakte in de afgelopen twee seizoenen dertien doelpunten in de eerste divisie voor de Brabantse voetbalclub.

Bourard ondertekent een contract voor twee jaar in Den Haag. Middenvelder Lorenzo van Kleef (19) en spits Hugo Botermans (20) bewandelen de omgekeerde weg. ADO verhuurt de talenten voor een jaar aan FC Eindhoven.

„Samy is een goede en mobiele aanvallende middenvelder. En bovendien een productieve speler”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO. „Wij zijn ervan overtuigd dat wij veel plezier aan Samy zullen beleven. Het proces nam wat tijd in beslag, maar we zijn tevreden over de oplossing die we hebben kunnen vinden met Eindhoven.”

Bourard dacht transfervrij te kunnen vertrekken, maar vergat zijn aflopende contract bij Eindhoven op te zeggen. ADO moest daarom alsnog in onderhandeling met de eerstedivisionist.

Voetbal: Fans vanaf 10 juli in Japan weer welkom, ook bij honkbal

10.52 uur: Bij wedstrijden in de hoogste klassen van het Japanse honkbal en voetbal zijn vanaf 10 juli weer fans welkom. Nadat net als in de rest van de wereld het coronavirus de sport had stilgelegd, begon vorige week in Japan de professionele honkbalcompetitie NPB weer terwijl de voetballers in de J-League op 4 juli aftrappen.

Zoals de richtlijnen van de Japanse regering nu nog voorschrijven begon de honkbalcompetitie voor lege tribunes. Maar maandag meldden NPB-commissaris Atsushi Saito en J-League-voorzitter Mitsuru Murai dat toeschouwers vanaf 10 juli worden toegelaten in de stadions. „We houden de situatie in de gaten maar ik heb toestemming van de autoriteiten om aan te kondigen dat we vanaf 10 juli kunnen beginnen met het toelaten van fans”, zei Saito na een bijeenkomst met overheidsfunctionarissen. Om hoeveel bezoekers het gaat werd niet bekendgemaakt.

Voetbal: Japan haakt af in strijd om organisatie WK vrouwenvoetbal

10.15 uur: Na Brazilië heeft ook Japan zich teruggetrokken als kandidaat voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. De Japanners zien het niet meer zitten om kort achter elkaar twee grote evenementen te organiseren. De Olympische Spelen van Tokio, waar voetbal ook op het programma staat, is als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar volgend jaar.

Japan acht de kans klein dat het dan in 2023 ook het WK zou mogen huisvesten. Het Aziatische land trok zich daarom terug als kandidaat en steunt nu het gezamenlijke ’bid’ van Australië en Nieuw-Zeeland. Colombia is de andere kandidaat om het WK binnen te halen.

De wereldvoetbalbond FIFA maakt donderdag bekend waar het volgende WK voor vrouwen wordt gehouden. De evaluatie-commissie gaf Australië en Nieuw-Zeeland onlangs de hoogste waardering, gevolgd door Japan. De stemgerechtigden hoeven zich daar echter niet aan te houden.

„We hebben in ons bid laten zien hoe we het WK in Japan kunnen organiseren”, zei voorzitter Kozo Tashima van de Japanse voetbalbond. „Ik denk dat onze inspanningen dus niet voor niets zijn geweest. Mogelijk proberen we het in toekomst nog een keer.”

Golf: Simpson wint weer op Vaderdag op PGA Tour

08.18 uur: De Amerikaanse golfer Webb Simpson heeft de RBC Heritage gewonnen, het tweede toernooi op de PGA Tour na een onderbreking van ruim drie maanden vanwege de coronacrisis. De 34-jarige Simpson, in 2012 ook al op Vaderdag winnaar van de US Open, kwam na vier rondes uit op 262 slagen. Hij had één slag voorsprong op de Mexicaan Abraham Ancer.

Dankzij vijf birdies op de laatste zeven holes legde Simpson de laatste ronde af in 64 slagen, waarmee hij de winst voor zich opeiste. De Amerikaan was de slotronde in gegaan als gedeelde nummer 1, met Ancer en nog twee andere golfers. Daniel Berger, vorige week winnaar van de Charles Schwab Challenge in Texas, eindigde als derde met 264 slagen.

Publiek is vooralsnog niet welkom langs de golfbanen die de PGA Tour aan doet. De Amerikaanse golfer Nick Watney moest zich vrijdag terugtrekken voor de tweede ronde, omdat hij positief had getest op het coronavirus.