Franse scheidsrechter voor Ajax

De 43-jarige Fransman krijgt langs de zijlijn hulp van zijn landgenoten Guillaume Debart en Julien Pacelli. Benoît Millot is als videoscheidsrechter aangewezen.

Buquet floot voor de winterstop de duels Internazionale - Slavia Praag en Lokomotiv Moskou - Juventus in de Champions League. Ook leidde hij het duel Arsenal - Eintracht Frankfurt in de Europa League.

Het eerste duel tussen Getafe en Ajax in de zestiende finale begint om 18.55 uur in het Coliseum Alfonso Pérez van de voorstad van Madrid. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff ArenA.