Twijfelachtig kaartenrecord Gjasula in Bundesliga

Nog nooit eerder in de historie van de Bundesliga incasseerde een speler 17 of meer gele kaarten in een voetbaljaar. Slechts twee spelers kregen eerder in totaal 17 kaarten tijdens een seizoen in de Bundesliga. Stefan Effenberg ontving in het seizoen 1997/1998 16 gele en een rode kaart. Christian Poulsen, inmiddels assistent-trainer bij Ajax, kreeg 15 gele kaarten en twee rode prenten in het seizoen 2005/2006.

De Bundesliga telt na zondag nog drie speelronden.