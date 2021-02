PSG-ster Kylian Mbappé legt FC Barcelona en Ronald Koeman op de pijnbank met hattrick

PSG miste de andere grote ster, Neymar, door een blessure, maar had hem niet nodig om een stevige basis te leggen voor een plek bij de laatste acht van het ’kampioenenbal’. Die andere superster van de Fransen, Mbappé legde zo ongeveer heel FC Barcelona op de pijnbank dinsdagavond.

Kylian Mbappé was niet te houden in Camp Nou. Ⓒ ANp/HH

De eerste grote kans - voor de thuisclub - was voor Antoine Griezmann, na een slim passje van Pedri, maar de Fransman stuitte op PSG-keeper Keylor Navas.

Mauro Icardi was er vervolgens als de kippen bij aan de overkant enkele minuten later, maar zijn wat te zachte inzet werd weggewerkt van de lijn.

Strafschop Barcelona

Maar de ploeg van trainer Koeman kreeg de grootste kans in de 26e minuut. Scheidsrechter Bjorn Kuipers zag dat Frenkie de Jong binnen de zestienmeter gehaakt werd en wees naar de stip. Het leek er sterk op dat de Oranje-international zichzelf tackelde. De penalty bleef echter staan en Messi schoot de bal hard achter de kansloze Navas: 1-0.

Twee minuten had het 2-0 moeten staan. Messi legde de bal breed en daardoor panklaar voor Ousmane Dembele, maar zijn rollertje was een makkie voor Navas. Het deed even terugdenken aan de Champions League-halve finale tussen de Catalanen en Liverpool in 2019, toen bij een 3-0 voorsprong in de slotfase hetzelfde gebeurde. In de return verloren de Blaugranas vervolgens met 4-0 op Anfield.

Mbappé laat klasse zien

In plaats van 2-0, werd het niet veel later 1-1. Marco Verratti vond Mbappé in het strafschopgebied. De Franse vedette handelde snel, kapte weg en schoot met links de 1-1 tegen de touwen. De door Real Madrid begeerde spits liet hier zijn klasse zien.

FC Barcelona wankelde, want een minuut later schot de steeds opkomende linksback Layvin Kurzawa de bal er net niet in, de hand van doelman Marc-Andre ter Stegen voorkwam dit. Een counter uit een corner bezorgde Barcelona vervolgens bijna de voorsprong, maar Griezmann schoot voorlangs. Vlak voor rust kopte Icardi uit een corner de bal net naast. Bij spelhervattingen waren de Catalanen niet sterk.

Heen en weer

Mbappé was constant dreigend, ook direct na de theepauze. Zijn inzet vloog net naast. De verdediging kreeg amper vat op de pijlsnelle aanvaller. Ter Stegen moest hierna meteen alweer handelend optreden. Maar het grote verschil dinsdagavond was weer Mbappé. In de 65e minuut sloeg hij weer toe. Dest hefde buitenspel niet goed op, de bal werd voorgetrokken en Mbappé was er rap bij bij om de 1-2 aan te tekenen. Zeker oud-Ajacied Dest kon totaal geen vat krijgen op de Franse spits.

Vijf minuten later werd de Champions League-droom van Koeman aardig aan dwarrelen gekopt door Moise Kean, die bij de tweede paal vrij mocht scoren: 1-3.

Alsof de 1-3 nog niet erg genoeg was, werd het ook nog 1-4. Een heerlijke counter van PSG eindigde via Julian Draxler, die de bal keurig klaarlegde voor de meegelopen Mbappé. Die schoot de bal vervolgens in de bovenhoek. Hattrick voor hem en een illusie armer voor Koeman en FC Barcelona.