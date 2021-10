F1-kalender 2022: Imola vervangt China, Zandvoort op 4 september

De wedstrijd op het Shanghai International Circuit wordt vervangen door een race in het Italiaanse Imola. Dat circuit kwam ook vorig- en dit seizoen al op de kalender vanwege de coronacrisis.

Door de pandemie is het voor het derde jaar op rij niet mogelijk voor de Formule 1 om naar China te gaan. In februari worden in Peking wel de Olympische Winterspelen georganiseerd, al zijn daar geen buitenlandse fans bij en zullen de regels zeer streng zijn.

23 races en Zandvoort

De race op Imola zal de vierde van het seizoen 2022 zijn, vermoedelijk op 24 april. De aftrap wordt op 20 maart gegeven in Bahrein, gevolgd door races in Saoedi-Arabië en – voorlopig althans – Australië. Begin mei wordt er voor het eerst geracet in Miami.

Op de voorlopige lijst staat een recordaantal van 23 races, na de in totaal 22 wedstrijden van dit jaar. Zoals eerder gemeld wordt de Grand Prix van Nederland volgend jaar op 4 september verreden.

Volgens voormalig coureur Christijan Albers moet Red Bull een extra stap zetten voor kampioenschap Verstappen. Dat zegt hij in de Formule 1-podcast: