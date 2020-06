’Van Basten was nog beter dan Lewandowski’

De nu 54-jarige Duitser vocht eind jaren tachtig en begin jaren negentig een aantal verwoede duels uit met de één jaar oudere Van Basten. Zowel in de interlands tussen Nederland en Duitsland als in de Serie A-duels tussen AC Milan en Juventus kwam het tweetal elkaar een aantal keren tegen.

„Hij was extreem gevaarlijk in de buurt van het doel, maakte erg goede bewegingen en was ondanks zijn lengte (Van Basten is 1 meter 88, red.) relatief snel. Hij was zeer compleet en kon geweldig afmaken. Hij was nog een tikje beter dan Robert Lewandowski”, prijst Kohler de spits, die al op 28-jarige leeftijd zijn geweldige loopbaan moest beëindigen. De 31-jarige Lewandowski (1 meter 84) maakt al jaren indruk bij Bayern München en heeft qua stijl wel wat weg van de Nederlandse topspits van weleer.

In 1988 kwam het tot de vooral voor Nederlanders meest legendarische clash tussen Van Basten en Kohler. In de halve finale van het EK in Hamburg veroorzaakte Kohler een penalty door een overtreding op de Nederlandse spits. Al was die beslissing zeer discutabel. Ronald Koeman benutte de toegekende strafschop: 1-1. Vlak voor tijd troefde Van Basten Kohler en keeper Eike Immel af en zorgde voor de winnende treffer: 2-1.

Robert Lewandowski in actie namens Bayern München. Ⓒ Reuters

Twee jaar later ontmoetten Duitsland en Nederland elkaar opnieuw, dit keer in achtste finale van het WK. Deze keer trok Duitsland aan het langste eind. Ook omdat Kohler zijn Nederlandse rivaal deze keer beter in bedwang kon houden. „Het was een gezonde rivaliteit. We hebben elkaar altijd gerespecteerd. Marco wist dat ik een harde verdediger was die niet oneerlijk speelde. Ik heb door de jaren heen geleerd om hem goed te lezen. Ik wist vaak waar hij de ruimte zou opzoeken om mij voorbij te komen.”

Kohler, zowel Europees - als wereldkampioen met Duitsland, beëindigde in 2002 op 36-jarige leeftijd zijn loopbaan. Met Borussia Dortmund verloor hij de UEFA Cup-finale van Feyenoord. In die eindstrijd moest hij al in de 31e minuut naar de kant met een rode kaart na een overtreding op Jon Dahl Tomasson.