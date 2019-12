Sport Kort: Keniaanse atleet Kitwara geschorst om doping

12.31 uur: De Keniaanse marathonloper Sammy Kitwara is voor zestien maanden geschorst wegen het gebruik van doping. De 33-jarige atleet, vaak aanwezig in Nederlandse wegwedstrijden, testte na de marathon van Seoul in maart van dit jaar positief op een verboden middel tegen astma. De schorsing is opgelegd door de AIU, de onafhankelijke internationale dopingwaakhond in de atletiek.

Kitwara, die in 2014 in Chicago met 2.04.28 zijn beste tijd op de marathon liep, gaat niet in beroep tegen de schorsing. Hij gaf aan dat hij het middel om therapeutische redenen gebruikte en niet wist dat het op de lijst van verboden middelen stond.

Anthony Davis Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Davis neemt Lakers bij de hand

08.10 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben hun koppositie in de westelijke divisie van de NBA verstevigd met een zege van 108-95 op Dallas Mavericks. Anthony Davis was topschutter met 23 punten. Vedette LeBron James noteerde 13 punten, maar ook 13 assists. Een van die assists was de negenduizendste in zijn carrière. Bij de Mavericks was Luka Doncic weer de beste schutter. Hij maakte er 19.

Houston Rockets verloor van New Orleans Hornets: 112-127. De club uit Texas was wel gemankeerd door de afwezigheid van de geblesseerde topspelers James Harden en Russell Westbrook. Voor de Hornets waren Brandon Ingram en Lonzo Ball op dreef, met ieder 27 punten.