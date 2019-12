Sport Kort: Sjarapova maakt rentree in Brisbane

Tennis: Sjarapova maakt rentree in Brisbane

23.31 uur: Maria Sjarapova maakt komende week in Brisbane haar rentree. De 32-jarige Russin, afgezakt naar de 133e plek op de wereldranglijst, kwam sinds de US Open niet meer in actie. Sjarapova kondigde in een filmpje aan dat ze haar nieuwe seizoen begint in de Australische stad, waar ook Kiki Bertens in actie komt. De Russin heeft een wildcard gekregen van de organisatie.

„Hallo iedereen in Brisbane, ik heb jullie zo gemist”, zegt de voormalig nummer 1 van de wereld. „Ik kijk er naar uit om het jaar 2020 op jullie toernooi, in jullie stad te beginnen. Tot over een paar dagen.” Sjarapova kwam dit jaar vanwege aanhoudende schouderklachten slechts sporadisch in actie. De vijfvoudig grandslamkampioene begon 2019 in de Chinese stad Shenzhen, waarna ze op de Australian Open de vierde ronde haalde. Sjarapova moest Roland Garros overslaan, op Wimbledon en de US Open strandde ze al in de eerste ronde.

Waterpolo: Keepster Willemsz schiet waterpolosters langs China

22.56 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun tweede oefenduel met China in eigen land nipt gewonnen. In zwembad De Vallei in Veenendaal was de ploeg van bondscoach Arno Havenga met 11-10 te sterk voor de Aziatische vrouwen. Het winnende doelpunt kwam enkele seconden voor tijd op naam van keepster Debby Willemsz, die in de slotfase na een time-out van Havenga mee naar voren was gekomen. Uitgerekend de keepster besliste het duel in het voordeel van Oranje.

De periodestanden waren 2-2, 2-2, 3-3 en 4-3. Twee dagen eerder in Rotterdam werd het 10-9 voor Oranje, vooral dankzij een slotoffensief in het laatste kwart.

Sabrina van der Sloot schoot in Veenendaal drie keer raak, Maud Megens nam twee doelpunten voor haar rekening. De andere treffers kwamen van Bente Rogge, Nomi Stomphorst, Iris Wolves, Maartje Keuning en Simone van de Kraats.

De dubbele ontmoeting met China vormde voor de waterpolosters de afsluiting van de voorbereiding op het EK in Boedapest, van 12 tot en met 26 januari. Als Oranje erin slaagt de Europese titel te prolongeren, verzekert het zich ook van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Volleybal: Dubbele zege volleybalsters op Duitsland

22.42 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben in de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi een dubbele zege geboekt op Duitsland. In Kienbaum, in de buurt van Berlijn, speelden Nederland en Duitsland op twee velden tegelijkertijd twee korte wedstrijden zodat vrijwel alle speelsters in actie konden komen.

De ploeg met Laura Dijkema, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, Floortje Meijners, Yvon Beliën, Robin de Kruijf en Myrthe Schoot won met 2-1 (25-23 25-20 22-25). Op het andere veld zegevierden Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Maret Balkestein-Grothues, Marrit Jasper, Juliët Lohuis, Nicole Koolhaas en Kirsten Knip met 3-1: 23-25 25-17 25-21 15-13. Alleen ’hardhitter’ Celeste Plak bleef bij Oranje aan de kant. Op oudejaarsdag spelen beide landen opnieuw tegen elkaar.

De volleybalsters bereiden zich onder leiding van de nieuwe bondscoach Giovanni Caprara nabij Berlijn voor op het OKT van volgende week in Apeldoorn, waar alleen de winnaar zich voor de Olympische Spelen van Tokio kwalificeert.

Volleybal: Volleyballers verrassen Slovenië in eerste oefenduel

22.41 uur: De Nederlandse volleyballers hebben de eerste van drie oefeninterlands tegen Slovenië gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza klopte de nummer 2 van Europa in Ljubljana met 3-0: 25-22 25-23 25-22. De extra vierde set, die ook nog werd gespeeld, ging met 25-23 naar de Slovenen.

Piazza startte met spelverdeler Wessel Keemink, diagonaal Nimir Abdelaziz, Fabian Plak, Michaël Parkinson, de passer/lopers Thijs ter Horst en Jelte Maan en libero Just Dronkers. De ’Lange Mannen’ sloegen in iedere set op de beslissende momenten toe. Abdelaziz, weer gekozen tot volleyballer van het jaar in Nederland, was met 26 punten de topscorer van de wedstrijd.

Oranje oefent dinsdag opnieuw in Ljubljana tegen de Slovenen, donderdag treffen beide landen elkaar in Maribor. De twee ploegen gaan daarna door naar Berlijn voor het olympisch kwalificatietoernooi. Nederland begint het OKT volgende week maandag tegen Servië dat Slovenië in september in de EK-finale met 3-1 versloeg.

Volleybal: De Kruijf en Abdelaziz beste volleyballers van 2019

21.00 uur: Robin de Kruijf en Nimir Abdelaziz zijn gekozen tot de beste volleyballers van Nederland in 2019. De Kruijf kreeg bij de vrouwen van de jury de voorkeur boven Britt Bongaerts, die wel meer punten ontving van de fans. Abdelaziz was bij de mannen volgens zowel het publiek als de jury de beste volleyballer dit jaar. De 27-jarige aanvoerder van Oranje kreeg de Ingrid Visser Award vorig jaar ook al.

De 28-jarige De Kruijf won met haar Italiaanse club Conegliano niet alleen de landstitel, maar ook het WK voor clubs. In de finale van de Champions League moest ze met Conegliano buigen voor Novara, de club van Celeste Plak. „De Kruijf is zeer succesvol bij haar club, zowel in de nationale als internationale competities”, staat in het juryrapport. „En bij het nationaal team presteerde ze uitstekend en bleef ze overeind, daar waar anderen niet goed presteerden.”

Abdelaziz en De Kruijf ontvangen hun Ingrid Visser Award op 7 januari na de eerste wedstrijd van de volleybalsters op het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn tegen Azerbeidzjan. De Kruijf kreeg de prijs in 2013 ook al, vorig jaar werd Laura Dijkema gehuldigd als beste Nederlandse volleybalster.

Magnus Carlsen Ⓒ Hollandse Hoogte

Schaken: Carlsen pakt twee wereldtitels in Moskou

20.53 uur: De Noorse schaker Magnus Carlsen heeft weer twee wereldtitels toegevoegd aan zijn toch al zo indrukwekkende erelijst. De 29-jarige Carlsen was in Moskou de beste bij de twee vormen van snelschaken, rapid en blitz. De Noor is sinds 2013 ook de wereldkampioen in het klassieke spel en heeft nu alle titels weer in bezit, iets wat hem in 2014 ook lukte.

Vorig jaar moest Carlsen de rapid-titel aan Daniil Doebov laten. Hij won toen vlak voor de jaarwisseling in Rusland wel het blitz-toernooi. De Noor moest maandag diep gaan om die wereldtitel te prolongeren. Een play-off was nodig, omdat ook de Amerikaan Hikaru Nakamura op 16,5 punt eindigde in het toernooi over 21 partijen. In de tweede partij van de play-off sloeg Carlsen toe. Hij vierde zijn zege uitbundig. „Het was zenuwslopend, ik ben heel blij dat ik heb gewonnen”, aldus de Noor, die komende maand naar Wijk aan Zee komt om zijn titel op Tata Steel Chess te verdedigen.

Carlsen verdiende bijna 110.000 euro met zijn dubbele zege in de Russische hoofdstad.

Biljarten: Jaspers wint kersttoernooi

18.17 uur: Dick Jaspers heeft het afsluitende driebandentoernooi van 2019, het traditionele kersttoernooi in het Brabantse Zundert, op zijn naam geschreven.

In een spannende finale klopte hij de Belg Eddy Merckx met 6-5. Het toernooi werd in sets van 9 caramboles gespeeld. Ook vorig jaar wist Jaspers, de nummer één van de wereldranglijst, het kersttoernooi te winnen.

Paardensport: Nederlandse springruiters naast het podium in Mechelen

18.14 uur: De Nederlandse springruiters hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Mechelen geen podiumplaats kunnen behalen. Leopold van Asten en Harrie Smolders plaatsen zich wel voor de barrage met twaalf combinaties, maar beiden maakten daarin een springfout. De Duitse Daniel Deusser pakte met Killer Queen VDM de hoofdprijs van 66.000 euro.

Deusser, die al jaren in Mechelen woont, bleef foutloos en was met 41,37 seconden ook veruit het snelst. De Zwitser Pius Schwizer (Cortney Cox) eindigde in 44,02 als tweede, de derde plaats was voor de Belg Wilm Vermeir (IQ van het Steentje) in 45,16.

Van Asten klokte met VDL Groep Miss Untouchable 41,69 seconden, maar de combinatie gooide er wel een balk af. Dat gold ook voor Smolders met Monaco, die het parcours aflegde in 42,01. De Nederlanders eindigde respectievelijk als achtste en negende.

Lucinda Brand Ⓒ Hollandse Hoogte

Veldrijdster Brand maakt rentree op nieuwjaarsdag

18.10 uur: Veldrijdster Lucinda Brand maakt op nieuwjaarsdag haar rentree. De 30-jarige Nederlands kampioene, die vorige week in Loenhout een wond aan haar onderbeen opliep, testte maandag tijdens een trainingsrit met haar teammanager Sven Nys van Telenet-Baloise Lions hoe het ging. „Alles verliep zeer positief, van de hechtingen heeft ze niet al te veel last meer”, zei Nys.

Brand kwam in de Azencross ten val en blesseerde daarbij haar rechterbeen. Ze klom nog even op de fiets, maar gaf al snel op met een van pijn vertrokken gezicht. De wond moest worden gehecht. Brand stak in goede vorm, want ze had haar laatste twee wereldbekerwedstrijden gewonnen.

De nationaal kampioene van 2018 en 2019 maakt haar rentree bij de GP Sven Nys, de wedstrijd die al sinds 2000 traditioneel op nieuwjaarsdag wordt verreden in Baal, de woonplaats van haar huidige teammanager.

Sammy Kitwara Ⓒ Hollandse Hoogte

Atletiek: Keniaanse atleet Kitwara 16 maanden geschorst om doping

12.31 uur: De Keniaanse marathonloper Sammy Kitwara is voor zestien maanden geschorst wegen het gebruik van doping. De 33-jarige atleet, vaak aanwezig in Nederlandse wegwedstrijden, testte na de marathon van Seoul in maart van dit jaar positief op een verboden middel tegen astma. De schorsing is opgelegd door de AIU, de onafhankelijke internationale dopingwaakhond in de atletiek.

Kitwara, die in 2014 in Chicago met 2.04.28 zijn beste tijd op de marathon liep, gaat niet in beroep tegen de schorsing. Hij gaf aan dat hij het middel om therapeutische redenen gebruikte en niet wist dat het op de lijst van verboden middelen stond.

Anthony Davis Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Davis neemt Lakers bij de hand

08.10 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben hun koppositie in de westelijke divisie van de NBA verstevigd met een zege van 108-95 op Dallas Mavericks. Anthony Davis was topschutter met 23 punten. Vedette LeBron James noteerde 13 punten, maar ook 13 assists. Een van die assists was de negenduizendste in zijn carrière. Bij de Mavericks was Luka Doncic weer de beste schutter. Hij maakte er 19.

Houston Rockets verloor van New Orleans Hornets: 112-127. De club uit Texas was wel gemankeerd door de afwezigheid van de geblesseerde topspelers James Harden en Russell Westbrook. Voor de Hornets waren Brandon Ingram en Lonzo Ball op dreef, met ieder 27 punten.