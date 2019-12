Sport Kort: Veldrijdster Brand maakt rentree op nieuwjaarsdag

Biljarten: Jaspers wint kersttoernooi

18.17 uur: Dick Jaspers heeft het afsluitende driebandentoernooi van 2019, het traditionele kersttoernooi in het Brabantse Zundert, op zijn naam geschreven.

In een spannende finale klopte hij de Belg Eddy Merckx met 6-5. Het toernooi werd in sets van 9 caramboles gespeeld. Ook vorig jaar wist Jaspers, de nummer één van de wereldranglijst, het kersttoernooi te winnen.

Paardensport: Nederlandse springruiters naast het podium in Mechelen

18.14 uur: De Nederlandse springruiters hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Mechelen geen podiumplaats kunnen behalen. Leopold van Asten en Harrie Smolders plaatsen zich wel voor de barrage met twaalf combinaties, maar beiden maakten daarin een springfout. De Duitse Daniel Deusser pakte met Killer Queen VDM de hoofdprijs van 66.000 euro.

Deusser, die al jaren in Mechelen woont, bleef foutloos en was met 41,37 seconden ook veruit het snelst. De Zwitser Pius Schwizer (Cortney Cox) eindigde in 44,02 als tweede, de derde plaats was voor de Belg Wilm Vermeir (IQ van het Steentje) in 45,16.

Van Asten klokte met VDL Groep Miss Untouchable 41,69 seconden, maar de combinatie gooide er wel een balk af. Dat gold ook voor Smolders met Monaco, die het parcours aflegde in 42,01. De Nederlanders eindigde respectievelijk als achtste en negende.

Veldrijdster Brand maakt rentree op nieuwjaarsdag

18.10 uur: Veldrijdster Lucinda Brand maakt op nieuwjaarsdag haar rentree. De 30-jarige Nederlands kampioene, die vorige week in Loenhout een wond aan haar onderbeen opliep, testte maandag tijdens een trainingsrit met haar teammanager Sven Nys van Telenet-Baloise Lions hoe het ging. "Alles verliep zeer positief, van de hechtingen heeft ze niet al te veel last meer", zei Nys.

Brand kwam in de Azencross ten val en blesseerde daarbij haar rechterbeen. Ze klom nog even op de fiets, maar gaf al snel op met een van pijn vertrokken gezicht. De wond moest worden gehecht. Brand stak in goede vorm, want ze had haar laatste twee wereldbekerwedstrijden gewonnen.

De nationaal kampioene van 2018 en 2019 maakt haar rentree bij de GP Sven Nys, de wedstrijd die al sinds 2000 traditioneel op nieuwjaarsdag wordt verreden in Baal, de woonplaats van haar huidige teammanager.

Sammy Kitwara Ⓒ Hollandse Hoogte

Atletiek: Keniaanse atleet Kitwara 16 maanden geschorst om doping

12.31 uur: De Keniaanse marathonloper Sammy Kitwara is voor zestien maanden geschorst wegen het gebruik van doping. De 33-jarige atleet, vaak aanwezig in Nederlandse wegwedstrijden, testte na de marathon van Seoul in maart van dit jaar positief op een verboden middel tegen astma. De schorsing is opgelegd door de AIU, de onafhankelijke internationale dopingwaakhond in de atletiek.

Kitwara, die in 2014 in Chicago met 2.04.28 zijn beste tijd op de marathon liep, gaat niet in beroep tegen de schorsing. Hij gaf aan dat hij het middel om therapeutische redenen gebruikte en niet wist dat het op de lijst van verboden middelen stond.

Anthony Davis Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Davis neemt Lakers bij de hand

08.10 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben hun koppositie in de westelijke divisie van de NBA verstevigd met een zege van 108-95 op Dallas Mavericks. Anthony Davis was topschutter met 23 punten. Vedette LeBron James noteerde 13 punten, maar ook 13 assists. Een van die assists was de negenduizendste in zijn carrière. Bij de Mavericks was Luka Doncic weer de beste schutter. Hij maakte er 19.

Houston Rockets verloor van New Orleans Hornets: 112-127. De club uit Texas was wel gemankeerd door de afwezigheid van de geblesseerde topspelers James Harden en Russell Westbrook. Voor de Hornets waren Brandon Ingram en Lonzo Ball op dreef, met ieder 27 punten.