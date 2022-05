’Haaland in Brussel voor medische keuring Manchester City’

In het Erasmus Bxl keken ze raar op toen daar plotseling een van de meest gewilde spelers ter wereld voor hun neus verscheen. Om het discreet te houden en een vlucht naar Manchester te vermijden legde Haaland (21) in Brussel de medische tests af. Voor een transfer die gigantisch is, maar bij nader inzien niet verrassend.

Haaland werd namelijk geboren in Leeds, op 70 kilometer van Manchester. Zijn vader Alf-Inge Haaland (49) voetbalde als verdediger drie jaar voor Leeds United, alvorens hij in 2000 naar Manchester City werd getransfereerd. Toen hij zijn handtekening voor de Sky Blues zette, had hij zijn pen in de ene hand terwijl op de andere arm de pas geboren baby Erling Braut lag te slapen.

Man Utd uitgesloten

Niet dat peuter Erling Braut nog veel weet van die periode maar omdat City vader Haaland op een menswaardige manier behandelde en na de knieblessure die zijn carrière beëindigde nog twee jaar bleef doorbetalen, bleef de liefde voor City. Wie van horror houdt, moet de verschrikkelijke tackle van gewezen Manchester United-speler Roy Keane op YouTube nog eens bekijken (tags Keane en Haaland). Het is die tackle die indirect een einde maakte aan de carrière van Alf-Inge Haaland. En mogelijk ook de reden waarom Haaland het eveneens geïnteresseerde Manchester United al vroeg een ’nee’ gaf.

Real Madrid droomde van een duo Mbappé-Haaland en bood daarvoor de Belg Eden Hazard als ruilobject. Ook Chelsea, Liverpool, Barcelona en Bayern München informeerden. Uiteindelijk zou vader Alf-Inge Haaland en de keuze voor Manchester City aan de speler het ultieme duwtje hebben gegeven.

Garantie voor goals

Eerder op de dag meldde de Britse tak van sportwebsite The Athletic al dat Haaland zijn keuze had gemaakt. De Noor verhuist in de zomer van Borussia Dortmund naar Manchester City. De Engelse kampioen zou bereid zijn om de gelimiteerde afkoopsom van naar verluidt 75 miljoen euro te betalen.

De 21-jarige Haaland is sinds zijn komst begin 2020 naar Dortmund een garantie voor doelpunten. Hij maakte 61 goals in de Bundesliga en 15 in de Champions League voor de Duitse club, die achter Bayern München als tweede eindigt in de competitie. Haaland werd de afgelopen maanden met vrijwel alle Europese topclubs in verband gebracht.

Duidelijkheid

Technisch directeur Sebastian Kehl van Dortmund zei zondag dat er deze week duidelijkheid komt over de toekomst van de Noorse spits. Volgens The Athletic heeft Haaland een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester City, dat niet hoeft te onderhandelen met Dortmund omdat de Noor een clausule in zijn nog twee jaar doorlopende contract heeft staan. Haaland wordt bij de ’Citizens’ de opvolger van Sergio Agüero, die vorig jaar vertrok naar FC Barcelona, maar enkele maanden later zijn carrière moest beëindigen vanwege hartproblemen.

Dortmund nam Haaland twee jaar geleden voor 20 miljoen euro over van Red Bull Salzburg.

