’Haaland wordt deze week gepresenteerd bij Manchester City’

The Athletic meldt op basis van bronnen in Duitsland dat het een done deal is en de Noorse spits deze week gepresenteerd wordt bij de koploper van de Premier League. De spits kan dankzij een clausule in zijn contract, die de onlangs overleden zaakwaarnemer Mino Raiola bedong bij zijn komst van Red Bull Salzburg in 2020, voor ’slechts’ 75 miljoen euro opgehaald worden.

Haaland is een van de meest begeerde, zo niet de meest begeerde, spelers in het huidige mondiale voetbal. De 21-jarige spits maakte bij Dortmund 85 doelpunten in 88 wedstrijden. In zijn hele loopbaan heeft hij al 149 goals gemaakt. Ter vergelijking, doelpuntenmachine Cristiano Ronaldo was op zijn 22e verjaardag (Haaland wordt deze zomer 22) pas net de grens van de 60 carrièregoals gepasseerd.