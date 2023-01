Dusan Tadic mist Daley Blind bij Ajax: ’We moeten verder’

Blind is naar Bayern München vertrokken, nadat hij voor de winterstop onder trainer Alfred Schreuder zijn basisplaats was verloren. Zonder de linksbenige international speelde Ajax gelijk tegen NEC (1-1). Tadic baalde van die uitslag. „Vooral in de eerste helft hadden we veel vaker moeten scoren”, zei de aanvoerder die nu al vier competitiewedstrijden op rij niet heeft gewonnen met Ajax. „Natuurlijk is dat niet goed. We moeten veel beter”, stelde hij.

„Toch vond ik ons in de eerste helft goed spelen”, vervolgde Tadic. „Maar dat is niet voldoende. We moeten die kansen wel benutten. Jasper Cillessen keepte erg goed, maar wij moeten vaker scoren.”

Ajax verzuimde te profiteren van het puntenverlies dat Feyenoord, PSV en AZ eerder dit weekeinde leden. Daardoor blijft Feyenoord de koploper, met een voorsprong van 3 punten op Ajax en PSV. FC Twente en AZ hebben 4 punten minder dan de lijstaanvoerder uit Rotterdam.

„Veel clubs kunnen kampioen worden”, besefte Tadic met competitiewedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord voor de boeg. „Wij moeten ervoor zorgen dat we aan het einde van het seizoen weer bovenaan staan.”

Schouderblessure Brobbey lijkt mee te vallen

Schreuder is voorzichtig positief over de schouderblessure die Brian Brobbey heeft opgelopen. "De dokter zal er nog wel goed naar kijken, maar hij dacht net zelf dat het wel meeviel", zei de coach nadat hij contact had gehad met de spits. Brobbey vroeg in de tweede helft om een wissel.

Schreuder kon in Nijmegen geen beroep doen op de zieke Steven Berghuis, Mohammed Kudus en Steven Bergwijn. "Ik hoop dat ze snel terugkomen, maar ze klonken zaterdag nog echt ziek toen ik ze sprak."

Ajax treft woensdag FC Den Bosch in de KNVB-beker. Daarna volgen competitiewedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord. Lucas Ocampos ontbrak ook in Nijmegen. De Argentijn keert mogelijk snel terug naar Sevilla, de club die hem heeft verhuurd. Schreuder is ontevreden over Owen Wijndal. "Hij moet meer leveren", zei hij over de linksback die geen speeltijd kreeg tegen NEC. Ajax nam Wijndal afgelopen zomer voor 10 miljoen over van AZ.