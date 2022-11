Gimenez knalt Feyenoord verder in Europa League

Feyenoord gaat samen met het Deense FC Midtylland verder en dat is een sensationele uitkomst van een hectisch Europa Cup-avondje in groep F, waar voor de wedstrijden in Nederland en Denemarken Lazio Roma en Sturm Graz nog de bovenste plaatsen bezetten.

Dat het geen appeltje-eitje zou worden tegen de nummer vijf van Italië, met de hoogste begroting en veruit het grootste spelersbudget in de groep van Feyenoord, wisten ze in De Kuip al. Maar in de praktijk leek het, om in Italiaanse sferen te blijven, bijna op een lijvig bord spaghetti waar doorheen geworsteld moest worden. Zo vol en ingewikkeld was het bijna 90 minuten lang rond het strafschopgebied van Lazio als Feyenoord zich met pijn en moeite naar voren combineerde.

Javairo Dilrosun met Elseid Hysaj van Lazio Roma. Ⓒ ANP

Natuurlijk vertelde Arne Slot in de aanloop naar de ‘finale’ in groep F als coach bewondering te hebben voor de offensieve ideeën van Lazio-coach Maurizio Sarri en het leuke voetbal van de Romeinen. Maar in de praktijk blijven Italianen vooral meesters in het over de streep trekken van een wedstrijd en op uitgekookte wijze een resultaat te boeken. Dat ontdekten de Feyenoorders een paar maanden geleden al in de eindstrijd van de Conference League tegen AS Roma.

Soms moet je tegen zo’n slim en verdedigend bolwerk – Lazio stond bij elk balverlies razendsnel met tien veldspelers rond de eigen zestien meter – met een verrassing komen. Slot hoopte met Paixao een konijn uit de hoge hoed te halen, dat met reuzensprongen en supersprintjes over de vleugel voor de individuele actie zou kunnen zorgen. De kleine Braziliaan was de speler, die in de ogen van Slot niemand verwachtte. Maar dan moet zo’n vleugelspits het op de door de regen extra snel geworden grasmat nog wel even doen.

In het eerste bedrijf viel het niet mee wat Paixao, de man die een maand geleden nog geen enkele aanwijzing in het Nederlands of Engels van zijn coach kon verstaan, bracht. Eén keer was hij voor de pauze gevaarlijk, maar dat was toen hij van de vleugel was gekomen en dwars door het midden opeens van zo’n 18 meter afvuurde en Lazio-doelman Ivan Provedel met zijn rugnummer 94 door het luchtruim deed zweven.

Feyenoord kan een nieuwe boete van de UEFA tegemoet zien. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Lazio staken supporters veel vuurwerk af. Ⓒ ANP

Het was een van de vier serieuze doelpogingen van Feyenoord in het eerste bedrijf. Danilo, die weer de voorkeur kreeg boven de Mexicaan Santiago Gimenez, schoot al na zestig seconden steenhard op het doel, Javairo Dilrosun mikte van buiten de zestien net over en Danilo deed nog een keer een identieke poging. Maar alles moest dus gebeuren van afstand. De Italianen lieten Feyenoord niet combineren binnen het strafschopgebied en dat is toch een kunst.

Maar wat net zo kunstig was dat ze zelf razendsnel de counter zochten en daarmee het Legioen in het eerste uur al viermaal doodsangsten bezorgden. Een misser van David Hancko bood Felipe Anderson een vrije doortocht, Matteo Cancellieri mocht ook op Justin Bijlow af, net als Manuel Lazzari. In de tweede helft telde de hele Lazio-bank al een treffer toen Anderson wéér alleen richting Bijlow toog. Maar de man die met Oranje naar het WK hoopt te gaan, verrichtte alle keren vakwerk. Bijlow hield Feyenoord overeind en hoopte dat zijn medespelers het voorin konden forceren.

Nou, dat gebeurde pas toen Slot het waagde om zijn breekijzer Gimenez tot uitzinnige vreugde van de Feyenoord-aanhang van de bank te halen en naar het front te sturen. Gimenez deed de sombrero af, stoomde het veld in en ramde binnen een minuut de 1-0 binnen. De Kuip ontploft wel vaker op Europese avondjes, maar bij deze goal kwam er meteen een ontlading na alle door de goed voetballende Italianen opgevoerde spanning.

Want het gros van de supporters wist dat Feyenoord na 15 minuten voetballen theoretisch volledig uitgeschakeld was, omdat FC Midtylland elders toen al op voorsprong stond tegen Sturm Graz. Met die ene goal van Gimenez knalden de Rotterdammers in de 64 minuut in een keer van de onderste naar de bovenste plek. Daarmee werd nog eens onderstreept hoe krankzinnig dicht alles in groep F bij elkaar zat.

