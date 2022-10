AZ kan ook lelijk winnen: weer driepunter in Conference League

En dankzij de derde driepunter van de groepsfase is AZ nog altijd foutloos en kan de ploeg van Pascal Jansen de koffers voor Europese overwintering gaan klaarzetten. AZ, koploper met negen punten, staat maar liefst vijf punten voor de naaste belager, het Oekraïense Dnipro-1.

Verrassing

Jansen had met een basisplaats voor Dani de Wit een kleine verrassing in petto. De schaduwspits was zaterdag in het uitduel met FC Groningen al in de eerste helft uitgevallen, met iets wat weg had van een ‘overbelastte’ hamstring. Jesper Karlsson, de Zweedse aanvaller die in Groningen na vier maanden afwezigheid zijn rentree had gemaakt, zat daarentegen op de bank. Jens Odgaard kreeg in de spits de voorkeur.

AZ is blij na de 1-0. Ⓒ Pro Shots

De wedstrijd was koud twee minuten aan de gang, of AZ werd een enorme scoringskans door de neus geboord: Sam Beukema zette met een lange bal Jens Odgaard vrij voor Apollon-keeper Aleksandar Jovanovic, maar de Deen werd afgevlagd voor buitenspel. Uit de herhaling bleek dat de Noorse grensrechter van dienst er twee meter naast zat.

De openingsgoal

Dezelfde Odgaard mocht op aangeven van Pantelis Hatzidiakos na een stief kwartier dan echt aanleggen en meteen was het raak. De bal zeilde via het uitgestoken been van Vukasin Jovanovic in de lange hoek. Lang kon de thuisclub niet van de voorsprong genieten. Apollon maakte dankbaar gebruik van balverlies van Hatzidakos, uit een ingooi nog wel: linksbuiten Henty bracht de bal voor bij Patrick Joosten en met dit buitenkansje wist de oud-spits van onder meer FC Utrecht en FC Groningen, voor de eerste keer in de startopstelling, wel raad: 1-1.

Sterke verdedigende actie

Nadat Tijjani Reijnders iets teveel treuzelde in kansrijke positie, was de volgende grote kans voor de gasten, nadat spelmaker Spoljaric met een splijtende pass Ioannis Pittas de diepte had ingestuurd. Maxim Dekker voorkwam met een uitgestoken been een achterstand, een sterk staaltje verdedigen van het achttienjarige supertalent.

Maar het was duidelijk: AZ zat niet lekker in de wedstrijd. De Cypriotische ploeg, aangevuurd door 1000 meegereisde fans, bleek taaier dan verwacht. Een curieus moment speelde zich vlak voor rust af toen Apollon-doelman zijn aanvoerder Chambos Kyriakou in zijn eigen strafschopgebied aanspeelde. Alsof Kyriakou nog even bij de hoofdsponsor van de thuisclub een gokje had geplaatst, schoot hij de bal bijna in zijn eigen doel.

Euclides Cabral in duel met Myron van Brederode Ⓒ Pro Shots

Net als twee dagen eerder in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax voetballes had gekregen van Napoli, vond de coach van de thuisclub het niet nodig om in de rust te wisselen, hoewel daar in dit geval toch best een paar gegadigden waren voor een wissel. Pascal Jansen kreeg bijna direct het gelijk aan zijn zijde, maar een daverende volley van Jordy Clasie smoorde in de Cypriotische muur.

De dappere doelpoging bleek allerminst het startsein voor een Alkmaarse revival. Veel AZ’ers ruzieden met de bal en konden de bal nauwelijks twee keer naar elkaar overspelen. Net toen Pascal Jansen het spuugzat was en hij een driedubbele wissel wilde toepassen, begon Reijnders weer eens aan een kansloze dribbel. Te midden van een kluwen Apollon-verdedigers stortte Dani de Wit ineens kermend naar de grond.

Strafschop

De Noorse arbiter Rohit Saggi trapte in het stukje West-Friese straattoneel en beloonde de fopduik van De Wit met een strafschop. De Wit ging tegen alle wetten van het edele voetbalspel achter de bal staan, om onberispelijk de 2-1 binnen te schieten. Na de treffer bracht Jansen alsnog verdediger Zinho Vanheusden en de aanvallers Karlsson en Mayckel Lahdo. Dekker, Hatzidiakos en Myron van Brederode gingen er af.

En net als in de eerste helft kon AZ de voorsprong niet lang vasthouden. Apollon-coach David Catala dirigeerde een extra mannetje mee naar voren en prompt viel een goal en wat voor één. Euclides Cabral dribbelde vanaf rechts naar binnen en schoot de bal onhoudbaar voor Hobie Verhulst met links in de rechterbovenhoek: 2-2. De organisatie in de Alkmaarse defensie was ver te zoeken.

Toch de winnende

Toch kwam het uiteindelijk nog allemaal goed voor AZ en Jansen, op een bijzondere wijze. Jesper Karlsson scoort veel en vaak op zinnenprikkelende wijze, maar zelden met het hoofd. Ditmaal liep de Zweed tegen een fenomenale voorzet van Milos Kerkez aan: 3-2.