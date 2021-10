Formule 1-podcast met Albers en Van Haren ‘Ongelooflijk hoe Max Verstappen er de laatste tijd bovenop zit’

Kopieer naar clipboard

Het was nagelbijten tot en met de laatste ronde in Austin. Max Verstappen deed met zijn overwinning op het Circuit of the Americas uitstekende zaken in de strijd om de wereldtitel. Verslaggever Erik van Haren en voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers kijken terug op de race, de gekozen strategie, de kracht van Max Verstappen en Lewis Hamilton én de verschillen tussen Red Bull en Mercedes. Ook genoten beide heren van de unieke sfeer in Texas.