Gemengde estafetteploeg nu al zeker van WK Atletiek

Sport

De Geus na ’geweldige dag’ bij WK windfoilen op goudkoers

Lilian de Geus heeft in Brest de leiding genomen bij de wereldkampioenschappen windfoilen. De Nederlandse deed dat door alle races in de top 3 te finishen. Bij de mannen staat Luuc van Opzeeland op de tweede plaats en is Huig-Jan Tak vierde. Amado Vrieswijk is te vinden op de zevende plaats.