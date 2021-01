Kogelstoter Crouser verbetert 32 jaar oud indoorwereldrecord

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kogelstoten: Crouser verbetert indoorwereldrecord

22.11 uur: De Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser heeft het 32 jaar oude wereldrecord indoor van Randy Barnes verbeterd. De olympische kampioen van de Spelen van Rio de Janeiro van 2016 kwam bij een Amerikaanse atletiekwedstrijd in Fayetteville tot 22,82 meter. Daarmee stootte de 28-jarige atleet 16 centimeter verder dan het oude wereldrecord.

Barnes had zijn record van 22,66 meter in januari 1989 neergezet. Crouser was bij de eerste wedstrijd van de Indoor Tour van de mondiale atletiekbond World Athletics op dreef met drie pogingen van meer dan 22 meter. Met zijn derde poging verbrak hij het wereldrecord al met 22,70 meter, om het daarna nog eens scherper te zetten op 22,82. Hij sloot zijn wedstrijd af met een poging van 22,48, een afstand die slechts twee andere atleten in indoorwedstrijden hebben gehaald.

„Een heel goede start van 2021”, was het commentaar van de nieuwe wereldrecordhouder.

Voetbal: Roda JC wint tegen Jong Utrecht weer eens thuiswedstrijd

22.01 uur: Na drie thuiswedstrijden zonder zege heeft Roda JC weer eens een wedstrijd in eigen huis gewonnen. De Limburgers versloegen Jong Utrecht met 2-1.

Jeredy Hilterman had de bezoekers uit Utrecht nog op 1-0 gebracht. Erik Falkenburg maakte nog in de eerste helft gelijk. Na bijna een uur zorgde Patrick Pflücke voor de tweede treffer voor de thuisploeg, die door de zege 29 punten heeft. Roda staat daarmee negende op 21 punten van koplopers Cambuur en Almere City. Jong Utrecht heeft 4 punten minder.

Waterpolo: Waterpolosters verliezen finale na kwalificatie voor Tokio

21.44 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben in de Italiaanse stad Triëst de finale van het olympisch kwalificatietoernooi verloren. Hongarije was Oranje met 13-11 de baas (4-3 2-2 5-3 2-3). De ploeg van bondscoach Arno Havenga had zich een dag eerder geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio door Griekenland in de cruciale halve finale met 7-4 te verslaan.

Havenga zei zaterdag na de winst op de Grieken al dat de finale weinig betekenis meer had. De zege zomaar weggeven deed Oranje echter niet. De Nederlandse ploeg kwam vroeg op achterstand, maar kon de stand vaak weer gelijktrekken. Vlak na de rust knokten de waterpolosters zich terug tot 6-6, maar daarna liepen de Hongaarse vrouwen uit naar 10-6.

Nederland kwam nog terug tot 11-9, maar kon de overwinning van Hongarije niet meer voorkomen.

Simone van de Kraats was topscorer voor de Nederlandse ploeg. Ze was vijf keer trefzeker. Maartje Keuning maakte drie doelpunten en Sabrina van der Sloot, Brigitte Sleeking en Maud Megens maakten ieder een treffer. Krisztina Garda was topscorer bij Hongarije met drie doelpunten.

Griekenland versloeg in de wedstrijd om de derde plaats Italië met 10-4.

Zwemmen: Kamminga in Antwerpen sneller dan Duitser Koch

20.53 uur: Arno Kamminga heeft bij de Flanders Qualification Meet in Antwerpen de 100 en 200 meter schoolslag gewonnen van zijn Duitse rivaal Marco Koch. Op de 100 meter kwam de Nederlander tot een tijd van 59,51 seconden. Koch tikte na 1.02,04 aan. Op de 200 meter gaf Koch een halve seconde toe op Kamminga.

„De tijd op de 100 meter is weer onder de limiet voor de Spelen van Tokio. Het was een geweldig weekendje en ik heb lekkere races gezwommen. Op naar weer een blokje flink trainen”, aldus Kamminga.

Kira Toussaint kwam op de 100 meter rugslag tot een tijd van 59,79 seconden en won daarmee. „Ik was sneller dan vorige week in Genève. Het ging voor mijn gevoel ook heel goed.” Maaike de Waard (1.02,04) tikte als tweede aan.

Femke Heemskerk was blij met de gewonnen 100 meter vrije slag: 53,76. „Een goede race en een goed weekend. Op de 50 meter vlinderslag had ik met 26,65 een persoonlijk record. Dat komt natuurlijk ook omdat ik die niet zo vaak zwem.” Op de slotdag won Heemskerk de 200 meter vrije slag (1.59,05) en werd ze tweede op de 100 meter vlinderslag: 1.01,10.

Tes Schouten tikte als derde aan op de 100 meter schoolslag: 1.09,58. „De tijd is misschien niet zo goed, maar de focus lag op het lengte brengen in mijn slag. En dat is gelukt.”

Luc Kroon won de 200 (1.49,45) en 400 meter vrije slag: 3.57,12. Jesse Puts bleef op de 50 meter vrije slag (22,47) Kenzo Simons (22,48) nipt voor. Op de 50 meter vlinderslag gingen de zeges naar Nyls Korstanje (24,04) en Ranomi Kromowidjojo: 25,88.

Schaken: Wereldkampioen Carlsen verliest van Esipenko in Wijk aan Zee

20.07 uur: Wereldkampioen Magnus Carlsen heeft een zeldzame nederlaag geleden op het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De Noorse grootmeester verloor met zwart van de 18-jarige Rus Andrej Esipenko. Na 38 zetten gaf de wereldkampioen op.

Carlsen verloor op de editie van 2017 voor het laatst een partij op het Tata Steel Chess. Toen was de Hongaar Richard Rapport hem de baas. Carlsen won het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee zeven keer.

Jorden van Foreest (21) kwam in de achtste ronde al na 32 zetten remise overeen met de Franse grootmeester Maxime Vachier-Lagrave. Van Foreest komt door het halve punt op 5 punten, een punt meer dan Carlsen.

Anish Giri speelde met zwart remise tegen titelverdediger Fabiano Caruana. Na 48 zetten besloten de twee grootmeesters het punt te delen. Giri heeft door de remise net als Caruana en Van Foreest 5 punten.

De Iraanse jeugdwereldkampioen Alireza Firouzja won met zwart van de Indiër Pentala Harikrishna. De Iraniër komt daardoor als enige op 5,5 punten en heeft na acht ronden alleen de leiding in Wijk aan Zee.

Esipenko kon na zijn zege op Carlsen zijn geluk niet op. „Ik denk dat dit een van de beste dagen van mijn leven is. Ik voel me geweldig”, reageerde hij. „Ik zal in ieder geval heerlijk slapen vannacht.”

Golf: Luiten eindigt in middenmoot in Abu Dhabi

19.29 uur: Golfer Joost Luiten is bij de Abu Dhabi HSBC Championship in de middenmoot geëindigd. De 35-jarige prof kon na een matige ronde op zaterdag (74 slagen) ook op zondag niet uitblinken. Met een score van 71 slagen kwam hij uit op een totaal van 284 slagen, goed voor de gedeelde 35e positie en een bedrag van bijna 45.000 euro aan prijzengeld.

De hoofdprijs van ruim 1 miljoen euro ging naar de Brit Tyrrell Hatton, die dankzij een slotronde van 66 slagen op een totaal van 270 eindigde. De Australiër Jason Scrivener eindigde op 4 slagen van de winnaar als tweede en de Noord-Ier Rory McIlroy belandde op de derde plek in het eindklassement met een score van 275.

Voetbal: Schalke 04 mist Huntelaar nog tegen Bayern München

15.58 uur: Klaas-Jan Huntelaar moet nog even wachten op zijn rentree bij Schalke 04. De spits ontbreekt nog in de selectie voor het thuisduel van zondag met Bayern München. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure.

De 37-jarige Huntelaar verruilde Ajax afgelopen week voor Schalke 04, de club waar hij zeven seizoenen voor uitkwam. Hij miste woensdag ook het verloren thuisduel (1-2) met FC Köln.

Schalke 04 staat met slechts 8 punten onderaan in de Bundesliga. Bayern München is de koploper van de Duitse voetbalcompetitie.

Voetbal: De Graafschap ruim langs FC Volendam

14.14 uur: De Graafschap heeft in de Keuken Kampioen Divisie een ruime zege behaald bij FC Volendam. De ploeg van coach Mike Snoei zegevierde met 4-1. De Belg Jasper Van Heertum kwam twee keer tot scoren. Johnatan Opoku en Camiel Neghli brachten de anders treffers van de bezoekers op hun naam. Martijn Kaars maakte het doelpunt namens de thuisclub.

De Graafschap bleef dankzij de derde competitiezege op rij enigszins in het spoor van de twee titelkandidaten SC Cambuur en Almere City FC. De nummer 3 van de ranglijst staat op 6 punten van de twee koplopers, die in de 21e speelronde eveneens tot winst kwamen. Cambuur won met 5-1 van Jong PSV en Almere City versloeg FC Dordrecht met 3-0.

FC Volendam bleef op de ranglijst hangen op de zevende plek.

Skiën: Gut snelste op super-G in Crans-Montana

13:48 uur De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft zondag de super-G om de wereldbeker in Crans-Montana gewonnen. Dat deed ze een dag na haar tweede plaats achter de Italiaanse Sofia Goggia op de afdaling in het Zwitserse skioord. Goggia, die vrijdag ook al een afdaling had gewonnen, verloor op weg naar weer een goede tijd haar balans. Ze finishte wel, maar had het voorlaatste poortje gemist.

Gut pakte de winst met bijna een seconde voorsprong op de Oostenrijkse Tamara Tippler. De derde plaats was voor de Italiaanse Federica Brignone. De Slowaakse slalomspecialiste Petra Vlhova gaf haar vierde en zevende plaats op beide afdalingen geen vervolg. Ze haalde de finish niet, maar leidt nog wel in het wereldbekerklassement over alle disciplines.

Voetbal: Hertha BSC breekt met coach Labbadia en manager Preetz

12:18 uur De directie van de Duitse voetbalclub Hertha BSC heeft de samenwerking met coach Bruno Labbadia beëindigd. Ook manager Michael Preetz is uit zijn functie gezet. Het duo moet vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten van de hoofdmacht. Labbadia was negen maanden werkzaam in Berlijn. Preetz was bijna 25 jaar in dienst van de club.

Hertha staat in de Bundesliga 2 punten boven de degradatiestreep op de veertiende plek. Zaterdag verloor de Berlijnse ploeg op eigen veld ruim van Werder Bremen (1-4). Uit de laatste vier competitiewedstrijden pakte Hertha slechts 1 punt.

Bij de Duitse club staan drie Nederlanders onder contract: Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan.

Ex-coach Pal Dardai is kandidaat om het seizoen als interim-coach af te maken.

Skiën: Feuz opnieuw de snelste op Hahnenkamm-afdaling

12:00 uur Skiër Beat Feuz heeft net als vrijdag de spectaculaire afdaling van Kitzbühel op zijn naam geschreven. De 33-jarige Zwitser moest in de eerste manche nog iets toegeven op de Fransman Clarey, maar was in de tweede manche van de beroemde Hahnenkamm-afdaling de snelste.

Feuz haalde een maximale snelheid van ruim 145 kilometer per uur op de bekende maar gevaarlijke piste. Clarey eindigde als tweede op 0,14. Matthias Mayer moest 0,38 toegeven. De Oostenrijker eindigde vrijdag als tweede in Kitzbühel.

Tennis: Yastremska blijft geschorst na positieve dopingtest

09:00 uur Tennisster Dayana Yastremska uit Oekraïne heeft vergeefs geprobeerd haar dopingschorsing op te heffen. De international tennisfederatie ITF wees haar verzoek af, waardoor deelname aan de Australian Open haast onmogelijk is geworden.

Yastremska zit al in quarantaine in Melbourne. Sommige tennissters vragen zich af waarom ze is uitgenodigd naar Australië te komen. De nummer 29 van de wereld testte eind november al positief bij een controle buiten de wedstrijden om. In haar urine werd de verboden anabole steroïde mesterolone aangetroffen, dat op de dopinglijst staat.

De 20-jarige Yastremska, die al drie toernooien op de WTA Tour won, kreeg een voorlopige schorsing opgelegd. De Oekraïense ontkent schuld. Volgens het tennistalent gaat het bij haar om een lage dosis mestrolone en heeft ze het middel vermoedelijk per ongeluk binnengekregen.

De Australian Open begint op 8 februari.

Basketbal: Supertrio weer op schot voor Brooklyn Nets in NBA

Kevin Durant, Kyrie Irving and James Harden hebben Brooklyn Nets naar een zege op Miami Heat (128-124) in de NBA geleid. De drie aanvallers waren opnieuw op schot voor hun ploeg.

Durant tekende voor 31 punten, Irving finishte met 28 punten en Harden was goed voor 12 punten en 11 assists. Met dank aan ’The Big Three’ heeft Brooklyn maar liefst 396 punten gemaakt in de laatste drie duels.

Stephen Curry verloor met Golden State Warriors van Utah Jazz (108-127). Hij maakte 24 punten, waarvan vijf driepunters. Curry staat nu tweede op de lijst met de meeste drie punters ooit in de NBA. Hij passeerde Reggie Millers en staat nu op een totaal van 2,562 driepunters. Alleen Ray Allen (2,973 driepunters) gaat hem nog voor.