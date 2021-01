Skiester Gut snelste op super-G in Crans-Montana

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: De Graafschap ruim langs FC Volendam

14.14 uur: De Graafschap heeft in de Keuken Kampioen Divisie een ruime zege behaald bij FC Volendam. De ploeg van coach Mike Snoei zegevierde met 4-1. De Belg Jasper Van Heertum kwam twee keer tot scoren. Johnatan Opoku en Camiel Neghli brachten de anders treffers van de bezoekers op hun naam. Martijn Kaars maakte het doelpunt namens de thuisclub.

De Graafschap bleef dankzij de derde competitiezege op rij enigszins in het spoor van de twee titelkandidaten SC Cambuur en Almere City FC. De nummer 3 van de ranglijst staat op 6 punten van de twee koplopers, die in de 21e speelronde eveneens tot winst kwamen. Cambuur won met 5-1 van Jong PSV en Almere City versloeg FC Dordrecht met 3-0.

FC Volendam bleef op de ranglijst hangen op de zevende plek.

Skiën: Gut snelste op super-G in Crans-Montana

13:48 uur De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft zondag de super-G om de wereldbeker in Crans-Montana gewonnen. Dat deed ze een dag na haar tweede plaats achter de Italiaanse Sofia Goggia op de afdaling in het Zwitserse skioord. Goggia, die vrijdag ook al een afdaling had gewonnen, verloor op weg naar weer een goede tijd haar balans. Ze finishte wel, maar had het voorlaatste poortje gemist.

Gut pakte de winst met bijna een seconde voorsprong op de Oostenrijkse Tamara Tippler. De derde plaats was voor de Italiaanse Federica Brignone. De Slowaakse slalomspecialiste Petra Vlhova gaf haar vierde en zevende plaats op beide afdalingen geen vervolg. Ze haalde de finish niet, maar leidt nog wel in het wereldbekerklassement over alle disciplines.

Voetbal: Hertha BSC breekt met coach Labbadia en manager Preetz

12:18 uur De directie van de Duitse voetbalclub Hertha BSC heeft de samenwerking met coach Bruno Labbadia beëindigd. Ook manager Michael Preetz is uit zijn functie gezet. Het duo moet vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten van de hoofdmacht. Labbadia was negen maanden werkzaam in Berlijn. Preetz was bijna 25 jaar in dienst van de club.

Hertha staat in de Bundesliga 2 punten boven de degradatiestreep op de veertiende plek. Zaterdag verloor de Berlijnse ploeg op eigen veld ruim van Werder Bremen (1-4). Uit de laatste vier competitiewedstrijden pakte Hertha slechts 1 punt.

Bij de Duitse club staan drie Nederlanders onder contract: Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan.

Ex-coach Pal Dardai is kandidaat om het seizoen als interim-coach af te maken.

Skiën: Feuz opnieuw de snelste op Hahnenkamm-afdaling

12:00 uur Skiër Beat Feuz heeft net als vrijdag de spectaculaire afdaling van Kitzbühel op zijn naam geschreven. De 33-jarige Zwitser moest in de eerste manche nog iets toegeven op de Fransman Clarey, maar was in de tweede manche van de beroemde Hahnenkamm-afdaling de snelste.

Feuz haalde een maximale snelheid van ruim 145 kilometer per uur op de bekende maar gevaarlijke piste. Clarey eindigde als tweede op 0,14. Matthias Mayer moest 0,38 toegeven. De Oostenrijker eindigde vrijdag als tweede in Kitzbühel.

Tennis: Yastremska blijft geschorst na positieve dopingtest

09:00 uur Tennisster Dayana Yastremska uit Oekraïne heeft vergeefs geprobeerd haar dopingschorsing op te heffen. De international tennisfederatie ITF wees haar verzoek af, waardoor deelname aan de Australian Open haast onmogelijk is geworden.

Yastremska zit al in quarantaine in Melbourne. Sommige tennissters vragen zich af waarom ze is uitgenodigd naar Australië te komen. De nummer 29 van de wereld testte eind november al positief bij een controle buiten de wedstrijden om. In haar urine werd de verboden anabole steroïde mesterolone aangetroffen, dat op de dopinglijst staat.

De 20-jarige Yastremska, die al drie toernooien op de WTA Tour won, kreeg een voorlopige schorsing opgelegd. De Oekraïense ontkent schuld. Volgens het tennistalent gaat het bij haar om een lage dosis mestrolone en heeft ze het middel vermoedelijk per ongeluk binnengekregen.

De Australian Open begint op 8 februari.

Basketbal: Supertrio weer op schot voor Brooklyn Nets in NBA

Kevin Durant, Kyrie Irving and James Harden hebben Brooklyn Nets naar een zege op Miami Heat (128-124) in de NBA geleid. De drie aanvallers waren opnieuw op schot voor hun ploeg.

Durant tekende voor 31 punten, Irving finishte met 28 punten en Harden was goed voor 12 punten en 11 assists. Met dank aan ’The Big Three’ heeft Brooklyn maar liefst 396 punten gemaakt in de laatste drie duels.

Stephen Curry verloor met Golden State Warriors van Utah Jazz (108-127). Hij maakte 24 punten, waarvan vijf driepunters. Curry staat nu tweede op de lijst met de meeste drie punters ooit in de NBA. Hij passeerde Reggie Millers en staat nu op een totaal van 2,562 driepunters. Alleen Ray Allen (2,973 driepunters) gaat hem nog voor.