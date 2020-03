Enorme domper dreigt voor tenniswereld en Federer

Roger Federer tijdens de Wimbledon-finale van 2019. Ⓒ AFP

De beslissing wordt op korte termijn verwacht en de uitkomst is voorspelbaar. Het is nagenoeg uitgesloten dat Wimbledon, het belangrijkste toernooi op de tenniskalender, dit jaar gewoon doorgaat. Verplaatsing is erg gecompliceerd; afstel van de editie 2020 lijkt onvermijdelijk.