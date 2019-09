Federer uitgeschakeld op US Open

Federer maakte voor zijn doen veel fouten, terwijl Dimitrov vanaf de tweede set zijn inzet steeds vaker beloond zag met punten. In de partij die meer dan drie uur duurde, vroeg de Zwitser voor het begin van de vijfde set een medische time-out vanwege problemen met zijn rug.

De 38-jarige Federer bezet de derde plaats op de wereldranglijst en won vijf keer de US Open, hoewel de laatste keer alweer 11 jaar geleden, in 2008. Dimitrov stond ooit op de derde plek, maar is inmiddels afgezakt naar de 78e plaats.

Glazen bol

Door het verlies van Federer krijgt het US Open weer geen wedstrijd tussen hem en Rafael Nadal. De twee stonden nog niet tegenover elkaar in New York.

De vraag wierp zich op of Federer, die eerder dit jaar in een dramatische finale op Wimbledon verloor van Novak Djokovic, er ooit nog in zal slagen een grandslam te winnen. „Eerlijk gezegd zou ik het niet weten”, zei hij er zelf over. „Ik heb niet zoiets als een glazen bol thuis staan. In elk geval geef ik de hoop niet op. Dit is een grote teleurstelling, maar dat neemt niet weg dat ik bezig ben aan een goed seizoen.”

Overvolle agenda

Federers volgende poging een grandslam te winnen is in januari te verwachten, bij de Australian Open. „De agenda van het hedendaagse tennis is overvol. Ik overleg met mijn team hoe mijn programma er voor de komende maanden uitziet. Op dit moment ben ik toe aan een beetje rust, wil ik de focus even verleggen naar de trainingen en van daaruit weer voorzichtig op te starten. Verliezen hoort bij de sport. Ik kan dat accepteren.”

Dimitrov schreef de overwinning toe aan zijn doorzettingsvermogen. „Daardoor ontsnapte ik aan een achterstand in twee sets. Maar zelfs als het daarvan wel was gekomen had ik niet opgeven. Ik wist dat ik hem uit balans kon brengen en dat heb ik gedaan. Ik ben er in blijven geloven.”