Dylan van Baarle kijkt uit naar strijd met Dumoulin & co

Dylan van Baarle (r.) Ⓒ Foto De Telegraaf

ADELAIDE - Hij was in de Tour de France van 2019 misschien wel de belangrijkste knecht voor eindwinnaar Egan Bernal en de nummer 2 Geraint Thomas. Dylan van Baarle kreeg op het eindfeest in Parijs in ieder geval een extra vermelding van Team Ineos-manager Dave Brailsford. „Het voelt eerst wel even ongemakkelijk als je dan apart een compliment krijgt. Hij zei dat ik boven mezelf was uitgestegen”, zegt Van Baarle in Adelaide, waar hij zijn seizoen is aangevangen in de Tour Down Under.